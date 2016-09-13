هاتف غالاكسي "نوت 7" يضرب أحلام سامسونغ

قانون أمريكي يثير القلق في العالم الإسلامي

بعد صلاة العيد.. واتارا يتمنى السلام ودستوراً جديداً

إجراءات مكثفة لتأمين الحجاج خلال رمي الجمرات

موريتانيا: البادية تخطف ألق العيد في كيفه (صور)

مفتي موريتانيا يحذر من انتشار المد الصفوي الفارسي

التهاب رئوي يقطع طريق كلينتون نحو البيت الأبيض

شباب يدونون للعيد من داخل السجن المدني بنواكشوط

http://www.mohamedy.org/
http://www.wmaker.net/saharamedias/newsletter/

مقالات

لغز أزواد

عبد الله الشريف
لغز أزواد
إذ كنا صغارا كان لغز البطات الثلاث متداولاً بيننا وهو بالحرف الواحد يقول إن ثلاث بطات سائرات في

دَوْرُ المُجْتَمَعِ المَدَنِيِ فِي "الحِوَارِ المُنْتَظَرِ"

المختار ولد داهي: سفير سابق
دَوْرُ المُجْتَمَعِ المَدَنِيِ فِي "الحِوَارِ المُنْتَظَرِ"
كان لي شرف و "تَرَفُ" المشاركة في حلقة من برنامج " الرأي السياسي" واسع المشاهدة،"تجديدي المقاربة"

مُقْتَرَحٌ بِكَسْرِ رَتَابَةِ مَهْرَجَانِ المُدُنِ القَدِيمَةِ!!

المختار ولد داهي: سفير سابق
مُقْتَرَحٌ بِكَسْرِ رَتَابَةِ مَهْرَجَانِ المُدُنِ القَدِيمَةِ!!
أكيد أن القطاع الوزاري المكلف بالثقافة عاكف علي تحضير النسخة السادسة من المهرجان الثقافي السنوي

الشُرُوطُُ الخَمْسَةُ "لِصِحًةِ" الحِوَار السِيًاِسِيِ

المختار ولد داهي: سفير سابق
الشُرُوطُُ الخَمْسَةُ "لِصِحًةِ" الحِوَار السِيًاِسِيِ
عاد الحديث مجددا عن استعجالية تنظيم حوار سياسي جامع بين " الخُلَطَاءِ السياسيين" الوطنيين ابتغاء

أي نتائج تنتظر من الحوار؟

الأستاذ : أمين ولد عبد الله
أي نتائج تنتظر من الحوار؟
منذ أشهر لايزال الحوار الذي يجب أن يضم السلطة والقوى الحية في البلد (المجتمع المدني والنقابات
Sahara Media Agency : قانون أمريكي يثير القلق في العالم الإسلامي https://t.co/MNtQVYll6F
الثلاثاء 13 سبتمبر - 03:58
Sahara Media Agency : بعد صلاة العيد.. واتارا يتمنى السلام ودستوراً جديداً https://t.co/zv4m1Be9m2
الثلاثاء 13 سبتمبر - 03:58
App Store
Facebook
Twitter
YouTube
Google+
Newsletter
Rss

هاتف غالاكسي "نوت 7" يضرب أحلام سامسونغ


صحراء ميديا + وكالات
الثلاثاء 13 سبتمبر 2016 - 10:02



هاتف غالاكسي "نوت 7" يضرب أحلام سامسونغ
مواضيع ذات صلة

تعرضت شركة سامسونغ لضربة موجعة منذ أن أصدرت هاتف غالاكسي "نوت 7"، فقد كان الهاتف يحمل مميزات تفتح آفاق الربح أمام الشركة العملاقة، ولكن التوقعات لم تكن صائبة لأن بطارية الهاتف حملت خللاً يؤدي إلى انفجارها.
 
وأمام الكارثة أعلنت "سامسونغ" سحب الهاتف الجديد، وأوقفت مبيعاته في عشرة بلدان من بينها الولايات المتحدة الأميركية وكوريا الجنوبية ودول في الشرق الأوسط؛ في حين لم تشمل عملية السحب السوق الصينية لأن الهواتف المطروحة فيها تشتغل ببطاريات مختلفة عن البطاريات المعيبة.
 
وأكدت سامسونغ إجراءها تحقيقاً شاملاً أوضح أن مشكلة في خلية البطارية في الهاتف، في وقتٍ كان عدد الوحدات المبيعات من غالاكسي قد وصل إلى مليونين ونصف المليون.
 
ولفتت معلومات إلى أنَّ كلفة سحب الهواتف ستؤدي إلى خسارة سامسونغ بكلفة تصل إلى خمسة مليارات دولار، مما سيُخفض هامش ربح الشركة في العام الجاري بنسبة 1.5 في المائة؛ ولكن الخسارة الكبيرة هي التأثير السلبي على سُمعة الشركة في الأسواق العالمية.
 


الكلمات المفتاحية : تكنولوجيا, سامسونغ, هاتف


               شارك شارك

أخبار | صحة | افريقيا | اقتصاد | أخبار الساحل | المغرب العربي | تكنولوجيا | منوعات | صوت وصورة | رياضة | الرأي | تحقيقات | مجتمع | محليات | ثقافة وفن | تقارير | الصحافة | رئاسيات يونيو | حوار | تقارير الشرق الموريتاني | شخصيات | قالت المواقع | بيانات | توقيـــع | الإذاعة | مواقع موريتانية | قالت العرب

Copyright © 2016 - 2002 صـحراء ميديـا جميع الحقوق محفوظـة