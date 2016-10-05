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هاتف لغوغل يتحدى الجيل السابع لآيفون وسامسونغ


صحراء ميديا + وكالات
الاربعاء 5 أكتوبر 2016 - 11:32



هاتف لغوغل يتحدى الجيل السابع لآيفون وسامسونغ
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أعلنت "غوغل" عن هاتف ذكي جديد يحمل اسم "بيكسل"، قالت إنه "لا يقل بأي حال عن هواتف الجيل السابع من أيفون وسامسونغ"، في مساع لاقتحام مجال الإلكترونيات ومنافسة أكبر منتجي الهواتف الذكية.

والهاتف الذي يأتي في حجمين ويباع بسعر 649 دولارا، مزود بكاميرا فائقة الجودة وشاشة باللمس.
 
وكشفت الشركة إلى جانب "بيكسل" عن جهاز للواقع الافتراضي، وجهاز راوتر لا سلكي جديد ومساعد رقمي لغرفة المعيشة يعمل بالأوامر الصوتية، باسم "هوم".
 
ويبدو أن "غوغل" تسعى لاستقطاب مشترين من آبل ومنتجي أجهزة "أندرويد" مثل سامسونغ، في الشريحة العليا بسوق الهاتف الذكي العالمية التي تتجاوز قيمتها 400 مليار دولار.
 
كما يزيد جهاز الواقع الافتراضي حدة المنافسة مع فيسبوك التي تملك شركة "أوكولوس" لأجهزة الواقع الافتراضي، في حين يضعها "هوم" في قلب معركة الوصول إلى مساعد رقمي قادر على التفاعل مع الأوامر الصوتية، للربط بين المنتجات وتوطيد العلاقة مع المستخدم.
 
وتحكم "غوغل" بهذه الأجهزة الجديدة سيطرتها على منتجاتها، بعد سنوات من منح برمجياتها لمصنعي الأجهزة المحمولة، وهو ما جعل من "أندرويد" نظام الهاتف الذكي الأوسع انتشارا في العالم.
 
ويتباهى مسؤولو غوغل بأن الجهاز "بيكسل" طورته الشركة ذاتيا بالكامل، مما يعطيه ميزة في توزيع خدمات "غوغل" القائمة على الإنترنت.
 
وقالت "غوغل" إنها ستعمل حصريا مع شركة اتصالات واحدة في الولايات المتجدة هي "فيرايزون كوميونيكشنز" فيما يتعلق بالهاتف "بيكسل"، في محاكاة لاتفاق "أبل" على إطلاق "أيفون" الأصلي مع "إيه تياند تي".
 


الكلمات المفتاحية : آيفون, سامسونغ, غوغل, هواتف


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