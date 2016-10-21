هجوم الكترونى يوقف مواقع كبرى على الإنترنت



أسقطت هجمات إلكترونية اليوم الجمعة، ملايين مواقع الإنترنت حول العالم بعد أن استهدفت أجهزة السيرفر الخاصة بشركة Dyn التي تستضيف أحد أنظمة الأسماء العالمية DNS التي تشكل قلب الشبكة العالمية.



واستخدمت تلك الهجمات آلية حظر الخدمة أو ما يعرف باسم DDoS والتي تقوم بإغراق السيرفر بطلبات وهمية تؤدي إلى توقفه عن الاستجابة.



ويشكل نظام DNS أحد الأعمدة الرئيسية لشبكة الإنترنت، وهو عبارة عن قاعدة بيانات لأسماء مواقع الإنترنت وعناوينها الفعلية IP على الشبكة العالمية. وبدون تلك العناوين لن يكون أي مستخدم قادر على الوصول إلى أي موقع باسمه.



ولم يعرف الطرف أو الأطراف التي تقف وراء الهجوم على شبكة الإنترنت، ولكنه يوضح قدرة بعض القراصنة بإمكانات بسيطة على شل جزء كبير من الشبكة العالمية.



وأصدرت شركة Dyn بيانا تؤكد فيه أنها تراقب هجمات DDoS التي تتعرض لها سيرفراتها. مؤكدة أن بعض المستخدمين قد يعانون من بطء في تصفح الإنترنت.



وقد تمكن الهجوم من إسقاط مواقع كبرى مثل تويتر و Spotify و Reddit ، بالإضافة إلى موقع PayPal الخاص بالدفع الإلكتروني.

