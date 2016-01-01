هجوم انتحاري على حاجز للشرطة في نيجيريا



لقي شرطي نيجيري صباح اليوم الجمعة مصرعه، بعد أن فجرت انتحارية نفسها عند حاجز للشرطة في "مايدغوري" شمال شرقي نيجيريا، وأدي الانفجار إلى مقتل الانتحارية وشخص آخر كان يرافقها، فيما وجهت أصابع الاتهام إلى جماعة "بوكو حرام".



وقال "فيكتور ايسكو" الناطق باسم شرطة ولاية "بورنو" إن الشرطة أمرت ثلاثة أشخاص "امرأتان ورجل" بالتوقف عند أحد الحواجز، لكنهم رفضوا امتثال الأوامر، لتقوم أحداهما بتفجير عبوة كانت بحوزتها، فقتلت نفسها وقتلت الرجل الذي معها.



وأعلن الناطق باسم الشرطة أن المرأة الثانية اعتقلت وسلمت إلى أجهزة الجيش لاستجوابها، مشيراً إلى أن خبراء المتفجرات أرسلوا إلى المكان بحثاً عن عبوات ناسفة محتملة.



وشهدت "مايدوغوري" الواقعة شمال شرقي نيجيريا، في 12 من أكتوبر الماضي، مقتل 12 شخصا بعد هجوم بسيارة مفخخة في محطة للحافلات، في إطار نزاع مستمر منذ عدة أعوام بين "بوكو حرام" وقوات النيجيرية.

