هجوم جديد لـ"بوكوحرام" شمال شرقي نيجيريا





هاجم مقاتلون يشتبه بانتمائهم لجماعة بوكو حرام، مدينة "مايدوجوري" في شمال شرق نيجيريا اليوم الأربعاء.





وقال الجيش النيجيري إنه احتوى الهجوم. مؤكدا أن الموقف في مايدوجوري تحت السيطرة" كما دعا سكان المدينة إلى التحلي بالهدوء.





ومايدوجوري بولاية بورنو هي محور معركة مستمرة منذ ثمانية أعوام ضد بوكو حرام ولم تشهد أعمال عنف إلى حد بعيد خلال العامين الماضيين





وحسب مانقلت وكالة رويترز نقلا عن موظفين في منظمات إغاثة "أنهم سمعوا انفجارات ودوي إطلاق نار كثيفا لمدة 45 دقيقة على الأقل في الضواحي الجنوبية الشرقية والجنوبية الغربية من المدينة.





وفر الآلاف من المدنيين خارج "مايدوجوري"، بحثا عن مكان آمن، بعيدا عن خطر المعارك بين الجماعة والجيش النيجيري.





وكان الرئيس النيجيري محمد بخاري أعلن قبل مدة أن بوكو حرام هزمت "تقريبا" في حملة عسكرية أجبرت الكثير من أعضاء الجماعة على الهرب إلى أعماق غابة سامبيسا النائية قرب الحدود مع الكاميرون.

