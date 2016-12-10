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هجوم دموي يودي بحياة 45 شخصاً في نيجيريا


صحراء ميديا + وكالات
السبت 10 ديسمبر 2016 - 11:38



هجوم دموي يودي بحياة 45 شخصاً في نيجيريا
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قتل 45 شخصا على الأقل وأصيب 33 آخرون بجروح الجمعة في تفجيرين انتحاريين نفذتهما امرأتان في سوق ماداغالي في شمال شرق نيجيريا التي أعلن رئيسها خلال الاسبوع الجاري أنه سيقضي قريبا على جماعة "بوكو حرام".
 
وقال سعد بيلو مسؤول دائرة الطوارئ الوطنية في ولاية اداماوا "وفقا لآخر المعلومات، سقط 45 قتيلا و33 جريحا في الهجوم الانتحاري المزدوج في ماداغالي"؛ وأشارت حصيلة سابقة إلى مقتل ثلاثين شخصا.
 
وقال ممثل بلدية المدينة يوسف محمد إن "الانتحاريتين زعمتا انهما من الزبائن عندما فجرتا حزاميهما الناسفين".
 
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم المزدوج لكن الطريقة المستخدمة تشير إلى جماعة "بوكو حرام" التي تشن هجمات في منطقة بحيرة تشاد منذ عام 2009 وتلجأ باستمرار الى نساء وفتيات لشن هجمات ضد السكان.
 


الكلمات المفتاحية : بوكو حرام, نيجيريا


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