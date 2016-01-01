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هجوم مسلح على الجيش المالي قرب "غاو"


صحراء ميديا - نواكشوط
السبت 12 نونبر 2016 - 09:03



هجوم مسلح على الجيش المالي قرب "غاو"
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هاجم مسلحون من الجماعات الاسلامية فجر اليوم السبت نقطة للجيش المالي بمدينة "انتهقا " 50كلم جنوب شرق غاو
وحسب مصادر محلية ل"صحراء ميديا" فان الهجوم  الذي استمر لساعتين أسفر عن جرح ثلاثة جنود من الجيش المالي قبل انسحاب المهاجمين.

وحسب مراسل " صحراء ميديا " في المنطقة فانه قد وصلت تعزيزات عسكرية للمدينة ، في ظل الحديث عن اعتقالات وسط صفوف المدنيين .

 ويعد هذا الهجوم هو الثاني من نوعه خلال هذا الأسبوع ، بعد هجوم من أحدى الجماعات استهدف نقطة للجيش بمدينة تغاروست 150كلم شرقي تينبكتو ، استولى المهاجمون خلاله على جميع الآليات و الذخيرة.

وينشط في  منطقة "غاو" تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي وجماعة "أنصار  الدين" وبعض أفراد تنظيم الدولة  "داعش".


الكلمات المفتاحية : ارهاب, مالي, هجوم


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