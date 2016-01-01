هجوم مسلح على الجيش المالي قرب "غاو"



هاجم مسلحون من الجماعات الاسلامية فجر اليوم السبت نقطة للجيش المالي بمدينة "انتهقا " 50كلم جنوب شرق غاو

وحسب مصادر محلية ل"صحراء ميديا" فان الهجوم الذي استمر لساعتين أسفر عن جرح ثلاثة جنود من الجيش المالي قبل انسحاب المهاجمين.



وحسب مراسل " صحراء ميديا " في المنطقة فانه قد وصلت تعزيزات عسكرية للمدينة ، في ظل الحديث عن اعتقالات وسط صفوف المدنيين .



ويعد هذا الهجوم هو الثاني من نوعه خلال هذا الأسبوع ، بعد هجوم من أحدى الجماعات استهدف نقطة للجيش بمدينة تغاروست 150كلم شرقي تينبكتو ، استولى المهاجمون خلاله على جميع الآليات و الذخيرة.



وينشط في منطقة "غاو" تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي وجماعة "أنصار الدين" وبعض أفراد تنظيم الدولة "داعش".