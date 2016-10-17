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هجوم مسلح يستهدف سجناً "للسلفيين" بالنيجر


نيامي - صحراء ميديا
الاثنين 17 أكتوبر 2016 - 08:40



هجوم مسلح يستهدف سجناً "للسلفيين" بالنيجر
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تعرض سجن كوتوكالي، 40 كيلومتراً من العاصمة نيامي، لهجوم مسلح عنيف فجر اليوم الاثنين، لم تتضح مجمل تفاصيله بعد.

ويعد السجن واحداً من أكبر السجون في النيجر وأشدها حراسة، ويوجد فيه عدد من سجناء الجماعات الإسلامية المسلحة الذين اعتقلتهم الحكومة وحكمت عليهم بالسجن.

ونقل مراسل "صحراء ميديا" في المنطقة عن مصادر محلية أن الهجوم بدأ عند الساعة الرابعة فجراً بالتوقيت المحلي، ولم يتوقف حتى طلوع الشمس.

وقال وزير الداخلية النيجري في تغريدة مقتضبة هذا الصباح: "السجن المدني بكوتوكالي حيث يعتقل عدد من الإرهابيين، أغلبهم ماليون، كان عرضة لهجوم عند الساعة الرابعة فجراً".

وأضاف الوزير: "العدو تم دحره تاركاً خلفه عدداً من القتلى يحملون أحزمة ناسفة".

وتستعد وزارة الداخلية لإصدار بيان حول حصيلة الهجوم، فيما تتحدث المصادر عن ملاحقة الجيش لبعض المهاجمين الذين يرجح أنهم قادمون من الحدود الجنوبية للنيجر.

ونقل مراسل "صحراء ميديا" عن مصدر أمني قوله إن الحصيلة الأولية تشير إلى سقوط قتيل في صفوف المهاجمين، بالإضافة إلى جريحين.

وتخوض النيجر حرباً ضد جماعة "بوكو حرام" التي تنشط في منطقة بحيرة تشاد، كما تعاني من هجمات متفرقة تشنها تنظيمات إسلامية مسلحة من ضمنها المرابطون وتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي.

ويأتي هذا الهجوم بعد ساعات من اختطاف مواطن أمريكي، كان يعمل في المجال الإنساني بالنيجر..


الكلمات المفتاحية : إرهاب, النيجر, عنف, هجوم


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