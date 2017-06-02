هجوم يستهدف حاجزا أمنيا للدرك الجزائري





أصيب اربعة عناصر من الدرك الوطني الجزائري إصابات متفاوتة الطورة بعد هجوم استهدف حاجزا أمنيا مساء أمس في مدينة البليدة جنوب العاصمة الجزائر.





وأكدت وسائل الإعلام الجزائرية، أن " مجموعة مسلحة مجهولة العدد والهوية كانت على متن سيارة قادت هجوما مباغتا على حاجز أمني لقوات الدرك بمنطقة وادي جمعة بلبليدة .





وقامت قوات جزائرية بتمشيط المنطقة ومحاصرتها من أجل العثور على المجموعة التي نجحت في الفرار والتخفي، في الوقت الذي لم يصدر أي بيان رسمي من السلطات بشأن العملية أو هوية المجموعة التي تقف وراءها،





وكان الجيش الجزائري قد كشف الاسبوع الماضي، مخبأ للأسلحة والذخيرة في جنوب البلاد، وفي شهر فبراير الماضي، أحبط الأمن الجزائري هجوما انتحاريا بحزام ناسف ضد مركز للشرطة بوسط مدينة قسنطينة شرقي البلاد، وقتل منفذه، وتبنى تنظيم داعش العملية حينها.





