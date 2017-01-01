هدم مبنى مجلس الشيوخ.. ثقب جديد في ذاكرة نواكشوط

تاريخ المبنى



في إطار بحثنا عن تاريخ المبنى الذي احتضن لعقود مجلس الشيوخ، الغرفة العليا في البرلمان الموريتاني، التقينا بعدد من الباحثين والسياسيين وسكان نواكشوط القدماء، تفاجأ أغلبهم من اهتمامنا بالمبنى، وكيف نعمل على إعداد قصة عنه، في حين تلاشت خلال السنوات الأخيرة مباني أخرى عديدة، أكثر منه أهمية، ولم يلفت ذلك انتباهكم؛ لم تكن لدينا إجابة على هذا التساؤل.



يقول أحد الباحثين التقيناه في مكتبته الخاصة، إنه من الراجح أن المبنى تم تشييده عام 1963، ولكن خلال عملية بحث مضنية بين رفوف مكتبته، عثر على صورة التقطت عام 1962 لمدينة نواكشوط يظهر فيها المبنى، إلا أن الصورة لم تحدد الدور الذي كان يلعبه المبنى في تلك الفترة المهمة من تأسيس الدولة؛ ويقول الباحث إن أول ما يتذكره هو أن المبنى كان مقراً للجمعية الوطنية.



في نفس الصورة ظهرت "المدرسة رقم 8"، التي شيدت قبل الاستقلال على أنها نواة لمشروع جامعة نواكشوط، واحتضنت في البداية "الجمعية التأسيسية"، وعلى مقاعد هذه المدرسة كتب أول دستور للبلاد، وجرى حفل الاستقلال من على مدرج كان منصوباً في ساحتها، وتم رفع العلم الوطني من أمامها.



تقع "المدرسة رقم 8" إلى الخلف من مبنى المجموعة الحضرية الآن، وقد تحولت إلى خراب بسبب الإهمال، على الرغم من أن قراراً صدر في شهر مارس 1978 ينص على حمايتها بوصفها جزء من التاريخ الثقافي والسياسي لمدينة نواكشوط، رفقة مجموعة أخرى من المباني التي تلاشت أو ضاعت، أو تم بيعها وهدمها لتشييد أسواق جديدة.



انتقلت الجمعية الوطنية من "المدرسة رقم 8" إلى المبنى الحالي لمجلس الشيوخ، مطلع ستينيات القرن الماضي، وتم تشييد "فندق النواب" على الناحية الأخرى من "شارع الاستقلال"، ولكن منذ سنوات قليلة اختفى الفندق الذي كان يقيم فيه النواب خلال الدورات البرلمانية، وبعض كبار المسؤولين، لقد تحول إلى جناح من البنك المركزي.

