هدوء في كوت ديفوار بعد يوم من إنهاء العصيان

عاد الهدوء اليوم الأحد إلى شوارع "بواكي"، ثاني أكبر مدينة في كت ديفوار، بعد أن شهدت على مدي اليومين الماضيين، تواجد الجيش بعد عصيان في المدينة قام به جنود يطالبون بتحسين أحوالهم المعيشية.



وقال السارجنت مامادو كوني لوكالة رويترز "أخلينا الممرات في كل مكان كما تعهدنا وعدنا إلى ثكناتنا منذ الليلة الماضية." وأضاف "أؤكد انه على مستوى البلاد عاد جميع رجالنا إلى ثكناتهم وينتظرون المال." العصيان انتهى بالنسبة لنا."



وقال إن الجنود يتوقعون الحصول على مدفوعاتهم يوم الاثنين. المقبل.



وقال بعض السكان المحليين إن حركة المرور، بدأت تعود لطبيعتها بعد أيام من إغلاق الطرقات بالحواجز والمتاريس، وامضي السكان ليلة هادئة بعد يومين من التوتر وإطلاق النار.



وشهدت مدن أخري منها "ابيدجان" عودة تدريجية إلى الحياة الطبيعية، ولم يظهر الجيش في الشوارع، فيما فتحت المحال التجارية ابوابها.



وبدأ العصيان يوم الجمعة الماضي عندما سيطر جنود غاضبون على بواكي، وانضم لهم جنود في معسكرات للجيش في مدن اخري من البلاد، بما في ذلك العاصمة التجارية أبيدجان.



وتم التوصل لاتفاق بين الحكومة والجنود في وقت متأخر من مساء أمس بعد مفاوضات.



ويطالب الجنود المحتجون، حسب الحكومة، بأداء المكافآت، والزيادة في الرواتب، وتقليص مدة فترات الحراسة