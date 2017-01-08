هدوء في كوت ديفوار بعد يوم من إنهاء العصيان

فرنسا تعرضت لـ 24 ألف هجوم معلوماتي خلال 2016

الوزير الأول: 10 مليارات عائدات بيع المدارس

الفرنسيون يحيون ذكرى الهجوم على "شارلي إيبدو"

63 مليار رسالة واتساب ليلة رأس السنة

رئيس غانا الجديد يتعهد بخفض الضرائب وتعزيز اقتصاد البلاد

رئيسة ليبريا تؤكد سعي القادة الأفارقة لإيجاد حل سلمي في غامبيا

ملابس تخفي مرتديها عن أعين كاميرات المراقبة

http://www.mohamedy.org/
http://www.wmaker.net/saharamedias/newsletter/

مقالات

وداع موسم الربيع

محمد ولد بتار
وداع موسم الربيع
  أشرف موسم الذكريات الطيبة لهذا العام على نهايته، وأخذت قوافل الخير تشد بُجر الحقائب على نجب

في رحيل سي عبد الرحمن بنعمر/ محمد بنمبارك

محمد بنمبارك
في رحيل سي عبد الرحمن بنعمر/ محمد بنمبارك
رحيل أيقونة وعميد الأسرة الدبلوماسية المغربية، سي عبد الرحمن بنعمر   رزئت الأسرة الدبلوماسية

الجالية الموريتانية بواشنطن ترد على وزير المالية

سعدنا ولد حمادي - الجالية الموريتانية بواشنطن
الجالية الموريتانية بواشنطن ترد على وزير المالية
استوقفني رد وزير المالية على ما يبدو أنه سؤال بخصوص بيع منزل السفير الموريتاني في واشنطن، والحقيقة

الانتخابات البلدية وما تنطوي عليه من تلويحْ، بحل أحزاب سياسية القويّ منها والكسيحْ

د. محمد إدريس ولد حرمه ولد بابانا
أسدل الستار على حوار ساخن تخلله الهجاء والمديحْ، وأسفر عن مخرجات تحققت بعد تمديد وإجهاد وبَريحْ،

شموع علي مائدة الحوار الوطني

فاطمة بنت محمد \ النجاح
تذَيَّل التعليم وثيقة الحوار، ولم تطرح مكافحة الإرهاب كقضية جوهرية.     
Sahara Media Agency : هدوء في كوت ديفوار بعد يوم من إنهاء العصيان https://t.co/PByFpsg3gk
الاحد 8 يناير - 14:30
Sahara Media Agency : صحراء ميديا | هدوء في كوت ديفوار بعد يوم من إنهاء العصيان https://t.co/vgjvs5kUW5هدوء-في-كوت-ديفوار-بعد-يوم-من-إنها… https://t.co/z8001HhtXc
الاحد 8 يناير - 14:16
App Store
Facebook
Twitter
YouTube
Google+
Newsletter
Rss

هدوء في كوت ديفوار بعد يوم من إنهاء العصيان


صحراء ميديا + وكالات
الاحد 8 يناير 2017 - 13:12



هدوء في كوت ديفوار بعد يوم من إنهاء العصيان
مواضيع ذات صلة
عاد الهدوء اليوم الأحد إلى شوارع "بواكي"، ثاني أكبر مدينة في كت ديفوار، بعد أن شهدت على مدي اليومين الماضيين، تواجد الجيش بعد عصيان في المدينة قام به جنود يطالبون بتحسين أحوالهم المعيشية.

وقال السارجنت مامادو كوني لوكالة رويترز "أخلينا الممرات في كل مكان كما تعهدنا وعدنا إلى ثكناتنا منذ الليلة الماضية." وأضاف "أؤكد انه على مستوى البلاد عاد جميع رجالنا إلى ثكناتهم وينتظرون المال." العصيان انتهى بالنسبة لنا."

وقال إن الجنود يتوقعون الحصول على مدفوعاتهم يوم الاثنين. المقبل.

وقال بعض السكان المحليين إن حركة المرور، بدأت تعود لطبيعتها بعد أيام من إغلاق الطرقات بالحواجز والمتاريس، وامضي السكان ليلة هادئة بعد يومين من التوتر وإطلاق النار.

وشهدت مدن أخري منها "ابيدجان" عودة تدريجية إلى الحياة الطبيعية، ولم يظهر الجيش في الشوارع، فيما فتحت المحال التجارية ابوابها.

وبدأ العصيان يوم الجمعة الماضي عندما سيطر جنود غاضبون على بواكي، وانضم لهم جنود في معسكرات للجيش في مدن اخري من البلاد، بما في ذلك العاصمة التجارية أبيدجان.

وتم التوصل لاتفاق بين الحكومة والجنود في وقت متأخر من مساء أمس بعد مفاوضات.

 ويطالب الجنود المحتجون، حسب الحكومة، بأداء المكافآت، والزيادة في الرواتب، وتقليص مدة  فترات الحراسة


الكلمات المفتاحية : الجيش, المتمردون, تمرد, كوت ديفوار


               شارك شارك

أخبار | صحة | افريقيا | اقتصاد | أخبار الساحل | المغرب العربي | تكنولوجيا | منوعات | صوت وصورة | رياضة | الرأي | تحقيقات | مجتمع | محليات | ثقافة وفن | تقارير | الصحافة | رئاسيات يونيو | حوار | تقارير الشرق الموريتاني | شخصيات | قالت المواقع | بيانات | توقيـــع | الإذاعة | مواقع موريتانية | قالت العرب

Copyright © 2017 - 2002 صـحراء ميديـا جميع الحقوق محفوظـة