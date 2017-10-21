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هذه الثمرة مفيدة لصحة الجسم والقلب


صحراء ميديا - نواكشوط
السبت 21 أكتوبر 2017 - 09:57



هذه الثمرة مفيدة لصحة الجسم والقلب
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ثمرة "الأفوكادو" من أصح الأطعمة، كونها تحتوي على ما يزيد عن 20 نوعاً من الفيتامينات والمعادن الأساسية، بما في ذلك الفيتامين (أ) و(ج)، إضافة إلى المغنيسيوم والبوتاسيوم، كما تحتوي أيضا على الألياف والبروتين.


ويساعد الفيتامين B6 وحمض الفوليك الموجودان في الأفوكادو على تنظيم مستوى الحمض الأميني، وبالتالي تحافظ على صحة القلب.


وأثبتت الدراسات أن تناول الأفوكادو لمدة 7 أيام يخفض 17% من مستوى الكوليسترول في الدم، أما البوتاسيوم في الأفوكادو فيساعد في السيطرة على مستوى ضغط الدم، وحامض الفوليك يحمي من السكتة الدماغية.


وتعد ثمرة الأفوكادو مفيدة في الوقاية من أعراض الشيخوخة، كونها تحتوي على مواد مضادة للأكسدة.


كما أن الثمرة من أفضل غسولات الفم، وتعد حلاً لرائحة الفم الكريهة، كما أنها تطهر الأمعاء، أما الدهون في الأفوكادو فهي غير المشبعة، وتعد من الدهون الصحية.


ولكن هذه الثمرة لا تخلو من السعرات الحرارية، فتحتوي 30 غراماً من الأفوكادو على 300 سعرة، لذا ينصح الخبراء بالاكتفاء بحبة واحدة في اليوم



الكلمات المفتاحية : ثمرة, غذاء, فيتامينات
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