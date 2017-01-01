هكذا صرفت الحكومة امتيازات ولد محمد فال (وثائق)



كشفت وثائق حصلت عليها "صحراء ميديا" صرف الحكومة لامتيازات مادية لصالح عدد من الرؤساء السابقين من ضمنهم الرئيس الراحل اعل ولد محمد فال.



وتوضح الوثائق التي سربتها مصادر رسمية لـ"صحراء ميديا" صرف امتيازات مادية لصالح الرئيس الراحل خلال الفصل الأول من العام المالي الجاري (2017).



وجاء تسريب هذه الوثائق بعد تصريحات اتهم فيها نقيب المحامين السابق أحمد سالم ولد بوحبيني وزارة المالية بتعطيل مستحقات الرئيس الراحل.



وتضمنت الوثائق صرف هذه الامتيازات على دفعتين كانت آخرهما في العاشر من شهر أبريل الماضي، وبلغت قيمة كل واحدة من الدفعتين أكثر من مليونين وثمانمائة ألف أوقية.

