هواتف ستودع "واتساب" نهاية الشهر الحالي

أعلنت الشركة المالكة لتطبيق " واتساب" للمراسلات الفورية توقفه عن العمل على مجموعة من الهواتف فى 30 من شهر يونيو الجاري.



ويأتى هذا القرار بعد تطوير الشركة التطبيق، الذي يستخدمه أكثر من مليار إنسان شهريا، بتقنيات جديدة لا تتماشى مع بعض الأنواع القديمة من الهواتف، وفقا لبيان من الشركة.



وهذه قائمة بالأجهزة التي لن يعمل عليها تطبيق "واتسات" بدءا من 30 يونيو 2017، "بلاك بيري Os ، "بلاك بيري 10،" و"نوكيا S40 "، "ونوكيا سيمبيان S60 ."



وقالت الشركة في البيان إن على الراغبين في الاستمرار باستخدام واتساب تحديث هواتف آيفون إلى نظام iOS 7 أو ما يليه، ونظام أندرويد إلى الإصدار OS 2.3.3 أو ما يليه، وتحديث نظام ويندوز فون إلى الإصدار الثامن أو ما يليه.