هيئة ابن بية تختتم حملة طبية لصالح المصابين بالصمم





اختتمت هيئة العلامة عبد الله بن بية الخيرية زوال اليوم الثلاثاء في مقرها بنواكشوط حملتها الطبية الثانية المخصصة لمساعدة المصابين بداء الصمم في موريتانيا بالتعاون مع هيئة "ستاركي" الأمريكية.





وقالت هيئة ابن بيه في بيان صحفي إنها أجرت بالتعاون مع هيئة (ستاركي هيرينغ فوندايشن ) الأمريكية حوالي 2000استشارة طبية لصالح المصابين بالصمم في موريتانيا، ووزعت مئات السماعات مجانا "استفاد منها عدد كبير من الموريتانيين الذين يشكون ضعفا في حاسة السمع".





وأضافت هيئة ابن بية إن هذا التدخل "الصحي والإنساني" يعتبر من أبرز الأنشطة والمشاريع الخدمية الناجحة للهيئة في موريتانيا، "حيث تقوم منذ سنوات بتقديم خدمات متنوعة لصالح فئات الشباب والفئات الأخرى الأكثر احتياجا كالنساء عبر تنمية قيمة التطوع ودمجهم في مشاريع مدرة للدخل" بحسب البيان.

