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هيئة الرحمة تستعرض أهدافها الخيرية في مدريد


نواكشوط - صحراء ميديا
السبت 10 سبتمبر 2016 - 01:05



هيئة الرحمة تستعرض أهدافها الخيرية في مدريد
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استعرضت هيئة أحمدو ولد عبد العزيز (الرحمة) أهدافها الخيرية، خلال مؤتمر دولي لمنظمات المجتمع المدني، تحتضنه العاصمة الإسبانية مدريد هذه الأيام.
 
وبحسب مصدر رسمي فإن الهيئة تشارك في المؤتمر بوفد يقوده رئيسها بدر ولد عبد العزيز، ويضم أمينتها العامة سارة بنت سيدي عالي.
 
وقدمت الهيئة خلال المؤتمر الدولي عرضاً بينت فيه أهدافها الخيرية، واستعرضت سجل إنجازاتها وآفاق أنشطتها على عموم التراب الموريتاني.
 
وأضاف نفس المصدر أن بعثة هيئة (الرحمة) التقت على هامش المؤتمر برؤساء ومديري معظم الهيئات الدولية المشاركة، وذلك من أجل تبادل الخبرات وخلق آفاق للتعاون، وفق تعبير المصدر.
 
وتأسست هيئة الرحمة منذ عدة سنوات من طرف نجل الرئيس الموريتاني أحمدو ولد عبد العزيز، الذي توفي في حادث سير في الشرق الموريتاني أثناء جولة عمل يقوم فيها بأنشطة خيرية تابعة للهيئة.
 


الكلمات المفتاحية : العمل الخيري, مجتمع, هيئة الرحمة


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