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واتساب يختبر ميزتين لتدارك الأخطاء المحرجة


صحراء ميديا + وكالات
الاحد 16 أبريل 2017 - 23:55



واتساب يختبر ميزتين لتدارك الأخطاء المحرجة
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أعلن تطبيق التراسل الفوري واتساب أنه على وشك إطلاق تحديثين جديدين كان قد وعد بهما مستخدمي التطبيق في نهاية العام الماضي، وينتظرهما الملايين من مشتركي البرنامج الأشهر لتبادل الصور والفيديوهات والرسائل المكتوبة.
 
وستتيح الميزة الأولى كما ذكرت صحيفة "إندبندنت" البريطانية للمستخدمين أن يحذفوا الرسائل التي قاموا بإرسالها، في غضون الدقائق الخمس الأولى في حال لم يكن المستقبل قد اطلع عليها.
 
ويحتاج الكثير من المستخدمين لهذه الميزة التي ستجنبهم الكثير من الإحراج عند إرسال رسائل بالخطأ أو لتدارك معلومة ما أو حتى تغيير رأيهم في الإرسال، إذ سيكونون قادرين على سحبها إن لم يقرأها المستقبل.
 
وستمكّن الميزة الثانية المستخدمين بأن يقوموا بتعديل النصوص التي يرسلونها، سواء تعلق الأمر بعرض الحروف أو بشكلها، دون الحاجة إلى وضعها بين رموز محددة.
 
وفي النسخة الحالية من واتساب يضطر المستخدمون إلى وضع كلمة من الكلمات بين نجمتين، حتى تظهر بشكل عريض لدى من يتلقاها، فضلا عن باقي عناصر التعديل الأخرى.
 
لكن النسخة القادمة من التطبيق وضمن الميزات الجديدة فسيعرض واتساب على المستخدمين بدلا عن إدخال تلك الرموز، قائمة تضم عدة تعديلات يمكن إدخالها على النصوص المكتوبة.
 
ويختبر التطبيق هذه الميزتين حاليا للاستعداد إلى تعميمهما على كافة المستخدمين قريبا في حال الوصول إلى نتائج إيجابية وفعالة.
 


الكلمات المفتاحية : انترنت, تكنولوجيا, واتساب
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