واتساب يستعد لإطلاق رموز تعبيرة جديدة



يستعد تطبيق واتساب للمراسلات السريعة لإطلاق مجموعة جديدة من الرموز التعبيرية سيتم الاعتماد عليها في التطبيق خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقال موقع بيزنس إنسايدر إن الوجوه التعبيرية، التي كشفها حساب "إيموجي بيديا" على تويتر، تبدو مشابهة لتلك الخاصة بآبل.



وذكر المصدر ذاته أن واتساب المملوك لـشركة "فيسبوك" جهز وجوها تعبيرية خاصة به، رغم أنها لا تختلف كثيرا عن الموجودة حاليا، مشيرا إلى أنها ستظهر على أجهزة المستخدمين قريبا.



وكان تطبيق واتساب في السابق يستخدم الوجوه التعبيرية الخاصة بـأبل، ليس فقط على أجهزة آيفون، بل حتى على أجهزة أندرويد وويندوز.

