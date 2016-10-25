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واتساب يضيف مكالمات الفيديو إلى خدماته


صحراء ميديا + وكالات
الثلاثاء 25 أكتوبر 2016 - 23:22



واتساب يضيف مكالمات الفيديو إلى خدماته
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أضاف تطبيق واتساب للمراسلات عبر الإنترنت خاصية مكالمات الفيديو، إذ بدأت الميزة بالظهور لمعظم مستخدمي التطبيق عبر الأجهزة التي تعمل بنظام أندرويد.

غير أن الخدمة الجديدة لم تصل بعد إلى كافة المشتركين  فى التطبيق حتى الآن، كما أن الميزة لم تتوفر بعد في أجهزة آبل.

وحتى تظهر خاصية مكالمات الفيديو، لابد أن تكون الميزة قد وصلت بالفعل إلى الشخص الذي تحاول الاتصال به.

وبدأ واتساب في البداية بميزة تبادل الرسائل النصية فقط، قبل أن يضيف المكالمات الصوتية، ليبدأ مؤخرا بإضافة ميزة مكالمات الفيديو.

ويعد واتساب من أكثر التطبيقات شعبية في عالم التراسل الفوري ويستخدمه أكثر من مليار مشترك شهريا، بحسب ما أعلنته الشركة في وقت سابق.

وكانت شركة الفيسبوك للتواصل الاجتماعي قد استحوذت على التطبيق مقابل 19 مليار دولار في العام 2014، لتعد الصفقة الأغلى في مجال التواصل الاجتماعي.
 


الكلمات المفتاحية : التواصل, الفيديو, مكالمات, واتساب


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