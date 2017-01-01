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واتساب يضيف ميزة إرسال الملفات إلى خدماته


صحراء ميديا + وكالات
الجمعة 14 يوليوز 2017 - 12:28



واتساب يضيف ميزة إرسال الملفات إلى خدماته
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أطلق تطبيق "واتساب" للمراسلات الفورية تحديثا يحمل ميزة مفيدة جدا لهواتف الأندرويد، و"iOS" يسمح للمستخدمين بإرسال أي نوع من الملفات لبعضهم البعض، بعد أن كان يسمح فقط بإرسال ملفات الصور والصوت.

ويتيح التحديث الجديد وفقا لموقع "ذي نيكست ويب" إرسال الملفات، مثل وورد وإكسل و بي دي إف وحتى الملفات المضغوطة وتطبيقات apk بالإضافة إلى الصور والفيديوهات.
 
وبعد التوصل بأي من الملفات المذكورة سلفا، ينشئ "واتساب" مجلدا في جهازك يضم كل الملفات المرسلة والمستقبلة من أجل تصفحها وإدارتها فيما بعد بسهولة.
 
وذكرت تقارير إعلامية أن الحدود القصوى لحجم الملف الذي يمكن مبادلته هي 100 ميغابايت على أندرويد، و128 ميغابايت على آيفون.
 


الكلمات المفتاحية : الرسائل, الملفات, واتساب
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