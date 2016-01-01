واتساب يطلق ميزة مكالمات الفيديو في 180 دولة



بدأ تطبيق واتساب في توفير ميزة مكالمات الفيديو لجميع مستخدمي أندرويد، وآيفون، وويندوز موبايل، وذلك بعد أن تم اختبار الخاصية الجديدة على الإصدار التجريبي قبل بضعةِ أسابيع مضت.



تتشابه طريقة عمل مكالمة الفيديو كثيرًا مع أسلوب إجراء المكالمات الصوتية، كما أن أثناء المكالمة يمكن التبديل بين الكاميرا الأمامية والخلفية.



وربما يختلف الأمر اختلافًا بسيطًا بين أندرويد وآيفون من حيث طريقة عرض الفيديو؛ بسبب اختلاف الحجم وواجهة الاستخدام.



وأكدت الشركة المطورة أنه على الرغم من توفير واتساب للعديد من المميزات، إلا أن مكالمات الفيديو تُعَدُّ أحد أكثر المزايا المطلوبة حتى الآن، وبهذه الطريقة بات بإمكان واتساب منافسة تطبيقات شعبية كبرى، على غرار سكايب، وفيس تايم، ولاين، وغيرهم.



تتوافر ميزة المكالمات الصوتية في نحو 180 دولة، إلا أن بعض الدول – مثل المملكة العربية السعودية – لن تحصل عليها بسبب الحجب.

