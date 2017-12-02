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"واتس آب" يمنح المشرف خاصية إسكات الجميع


صحراء ميديا + وكالات
السبت 2 ديسمبر 2017 - 11:31



"واتس آب" يمنح المشرف خاصية إسكات الجميع

يعمل تطبيق "واتس آب" على إطلاق ميزة جديدة تستهدف "المجموعات المحدودة"، تمكن جميع المشرفين من إيقاف أي شخص آخر عن المشاركة في الدردشة.
 
وفي حال كنت المشرف على المجموعة (آدمين) فيمكنك إرسال أي رسالة مع إجبار الآخرين على قراءتها فقط دون القدرة على الكتابة أو الرد.
 
ويمكن تفعيل الميزة الجديدة من قبل مسؤولي المجموعات فقط، بحيث لن يتمكن أي شخص آخر من إرسال رد نصي أو صور أو مقاطع فيديو أو ملفات "جيف" أو مستندات، أو حتى رسائل صوتية ومشاركة المواقع.
 
وبطبيعة الحال، سيكون المشرفون قادرين على مواصلة الدردشة كالمعتاد. وفي حال أراد شخص آخر المشاركة بالدردشة، يمكنه ذلك من خلال النقر على إرسال رد عبر خاصية "رسالة للمشرف"، ومع ذلك، يجب أن تتم الموافقة على الرسالة من قبل المشرف، قبل إرسالها إلى بقية المجموعة.
 
ورُصدت الميزة "غير العادية" من قبل WABetaInfo في الإصدارات التجريبية من تطبيق واتس آب على أنظمة IOS وأندرويد.
 
وتجدر الإشارة إلى احتمال استخدام هذه الميزة بطريقة سيئة من قبل المشرفين، عبر إرسال رسائل مزعجة لأعضاء المجموعة الآخرين.
 
وسيتمكن المشرفون من تغيير الإعدادات كل 72 ساعة، ما يعني إجبار أعضاء المجموعة على التوقف عن الكلام أو الكتابة لعدة أيام.
 
ويخطط واتس آب لجعل الميزة الجديدة أكثر مرونة قبل إطلاقها رسميا لجميع المستخدمين. ويمكن اختبارها عن طريق الاشتراك في النسخة التجريبية للتطبيق.
 


الكلمات المفتاحية : انترنت, تطبيقات, تكنولوجيا, واتس آب
 
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