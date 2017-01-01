واجهة إلكترونية لتجمع الكفاءات الموريتانية في المهجر

مصادر: عزيز يزور الحماية المدنية ويتحدث للصحافة

تعيين مبعوث أممي جديد إلى الصحراء

موريتانيا تسعي لمواجهة الأوضاع الصحية المستعجلة

موريتانيا: السلطات تمنع ولد غده من الانفراد بمحاميه

موريتانيا: وفد من الخارجية الأمريكية يزور وكالة"التضامن"

موريتانيا: الفوج الثاني من الحجاج يغادر نحو الديار المقدسة

موريتانيا: "الإغاثة الإسلامية" توزع مخصصات مالية على المكفولين

http://www.mohamedy.org/
http://www.wmaker.net/saharamedias/newsletter/

مقالات

إلى أين نحن متجهون؟ / مقال اعزيزي ولد المامي

اعزيزي ولد المامي
إلى أين نحن متجهون؟ / مقال اعزيزي ولد المامي
توطــئة : عن أبي ذر رضي الله عنه قال « قال لي النبي صلى الله عليه وسلم : قل الحق

الأحزاب السياسية في مواجهة تحديات القطيعة

الأستاذ مين عبد الله - محامي لدى المحاكم
الأحزاب السياسية في مواجهة تحديات القطيعة
  هل أصبح عالم اليوم ذا حساسية إزاء الأحزاب السياسية  ( المعروفة بالتقليدية ) . 

إليهم... رسالة من الشيخ إبراهيم ولد الشيخ سيديا (المفتي)

الشيخ إبراهيم الشيخ سيديا
إليهم... رسالة من الشيخ إبراهيم ولد الشيخ سيديا (المفتي)
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. لم أكن من دعاة الفتنة يوما من الدهر، أو المنادِين

زيارة اركيز /الأستاذ: أحمد سالم ولد بوحبيني

نواكشوط-صحراء ميديا
زيارة اركيز /الأستاذ: أحمد سالم ولد بوحبيني
 . بسم الله الرحمن الرحيم   فخامة الرئيس بعد التحية والتقدير إليكم ما يغنيكم عن زيارة

​عن الثلاثة الذين ورطوا في ملف المخدرات / محمد الامين ولد احمد

محمد الامين ولد احمد
​عن الثلاثة الذين ورطوا في ملف المخدرات / محمد الامين ولد احمد
تتوالى فصول محنة مأساوية ضحاياها أشخاص أبرياء مشهود لهم بحسن السيرة هم  المصطفى ولد الشيخ ولد
Sahara Media Agency : صحراء ميديا | تعيين مبعوث أممي جديد إلى الصحراء https://t.co/vgjvs5kUW5تعيين-مبعوث-أممي-جديد-إلى-الصحراء_a35893.html https://t.co/Ljl0qht906
الخميس 17 غشت - 03:13
Sahara Media Agency : زيارة مفاجئة لمقر الحماية المدنية ! https://t.co/65pqCOjC8y
الاربعاء 16 غشت - 21:42
App Store
Facebook
Twitter
YouTube
Google+
Newsletter
Rss

واجهة إلكترونية لتجمع الكفاءات الموريتانية في المهجر


نواكشوط - صحراء ميديا
الخميس 17 غشت 2017 - 01:59



واجهة إلكترونية لتجمع الكفاءات الموريتانية في المهجر
مواضيع ذات صلة

أطلق تجمع الكفاءات الموريتانية في المهجر، واجهة إلكترونية من أجل متابعة ورصد أنشطة الكفاءات الموريتانية المهاجرة، وإلقاء الضوء على إسهاماتها في مختلف المجالات المعرفية.
 
وقال التجمع في بيان صحفي إن الموقع الإلكتروني "سيساهم في ربط الصلة بين الكفاءات الوطنية المتنوعة في الخارج من جهة، وربط الصلة بينها وبين الكفاءات المتواجدة داخل الوطن".
 
وأضاف التجمع أن هذه الواجهة الإلكترونية "ستتيح الفرصة أمام الكفاءات المهاجرة للتفاعل والتواصل مع بعضها البعض من خلال رصد كل الأحداث المتعلقة بأفرادها في الخارج"، كما يهتم الموقع الجديد بقصص نجاح الموريتانيين المهاجرين والاحتفاء بجهودهم في خدمة البشرية.
 
ويعتمد التجمع في نشاطه الأول على قاعدة بيانات مرقمنة هدفها رسم خريطة للكفاءات الموريتانية في المهجر على أسس علمية دقيقة، وفق نص البيان.
 
وأضاف البيان أن الهدف من كل ما سبق هو "المساهمة البناءة في بناء الوطن ونقل التجارب العالمية إليه"، مشيراً إلى أن التجمع تأسس من أجل "خلق فضاء معرفي لتبادل الخبرات ووضع منهج عملي لإدارة المعرفة ونقلها لداخل الوطن، بدافع الإحساس بواجب خدمته وتحمل المسؤولية تجاهه".
 
وخلص التجمع إلى دعوة جميع أفراد الجاليات الموريتانية المهاجرة للالتحاق به، من خلال زيارة الموقع الإلكتروني وتعبئة استمارة التسجيل.
 


الكلمات المفتاحية : خبرة, علم, كفاءات, مهجر
Copyright © 2017 - 2002 صـحراء ميديـا جميع الحقوق محفوظـة