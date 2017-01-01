واجهة إلكترونية لتجمع الكفاءات الموريتانية في المهجر

أطلق تجمع الكفاءات الموريتانية في المهجر، واجهة إلكترونية من أجل متابعة ورصد أنشطة الكفاءات الموريتانية المهاجرة، وإلقاء الضوء على إسهاماتها في مختلف المجالات المعرفية.
وقال التجمع في بيان صحفي إن الموقع الإلكتروني "سيساهم في ربط الصلة بين الكفاءات الوطنية المتنوعة في الخارج من جهة، وربط الصلة بينها وبين الكفاءات المتواجدة داخل الوطن".
وأضاف التجمع أن هذه الواجهة الإلكترونية "ستتيح الفرصة أمام الكفاءات المهاجرة للتفاعل والتواصل مع بعضها البعض من خلال رصد كل الأحداث المتعلقة بأفرادها في الخارج"، كما يهتم الموقع الجديد بقصص نجاح الموريتانيين المهاجرين والاحتفاء بجهودهم في خدمة البشرية.
ويعتمد التجمع في نشاطه الأول على قاعدة بيانات مرقمنة هدفها رسم خريطة للكفاءات الموريتانية في المهجر على أسس علمية دقيقة، وفق نص البيان.
وأضاف البيان أن الهدف من كل ما سبق هو "المساهمة البناءة في بناء الوطن ونقل التجارب العالمية إليه"، مشيراً إلى أن التجمع تأسس من أجل "خلق فضاء معرفي لتبادل الخبرات ووضع منهج عملي لإدارة المعرفة ونقلها لداخل الوطن، بدافع الإحساس بواجب خدمته وتحمل المسؤولية تجاهه".
وخلص التجمع إلى دعوة جميع أفراد الجاليات الموريتانية المهاجرة للالتحاق به، من خلال زيارة الموقع الإلكتروني وتعبئة استمارة التسجيل.