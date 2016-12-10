وادان تستعد لاحتضان مهرجان المدن القديمة



تجري الاستعدادات على قدم وساق في مدينة وادان، وسط موريتانيا، لاحتضان النسخة السادسة من مهرجان المدن القديمة الذي ينظم منذ سنوات كل عام بالتزامن مع عيد المولد النبوي الشريف.



وتشرف على الاستعدادات لجان من وزارة الثقافة والصناعة التقليدية، إذ تقوم بأعمال لوجستية وفنية وتنظيمية، من أجل انطلاق المهرجان بعد غد الاثنين.



ومن المنتظر أن يتولى الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز إعطاء إشارة انطلاق المهرجان.



في غضون ذلك اطلع وزير الثقافة والصناعة التقليدية محمد الأمين ولد الشيخ، على سير الاستعدادات في وادان، فيما طلب من القائمين عليها بتسريع وتيرة العمل والتحضير الجيد لأنشطة المهرجان المتنوعة.



وزار الوزير اليوم السبت، مرفقاً بالإدارة الجهوية، القرية التراثية والمسجد العتيق وشارع الأربعين عالما وميدان الرماية التقليدية وساحة الرحبة في قلب مدينة وادان وساحة سباق الإبل إضافة إلى إقامة ضيوف المهرجان من الدول الشقيقة والصديقة.



وتعد هذه المرة الثانية التي تحتضن فيها وادان مهرجان المدن القديمة، والذي يقام في كل من شنقيط وولاته وتيشيت.





