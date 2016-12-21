واشنطن تدرج مواطنا موريتانيا على لائحة الإرهاب





أدرجت الإدارة الأمريكية على لائحة الإرهاب المواطن الموريتاني السالك ولد الشيخ محمدو، المحكوم عليه بالإعدام في السجون الموريتانية .





وحكم على ولد الشيخ محمدو، الذي ينتمي لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، بالإعدام عام 2011 ، بتهمة التخطيط لاغتيال الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، واستهداف أماكن حساسة في نواكشوط.





وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان لها "إنه بموجب إدراج "السالك" على لائحة الإرهاب "يتم حظر كل الممتلكات الخاصة به، والخاضعة للسلطة الأمريكية، كما يحظر على المواطنين، والمقيمين في الولايات المتحدة الدخول معه في صفقات".





وأشارت الوزارة الأمريكية، إلى أن ولد الشيخ محمدو، يعتبر العقل المدبر، للهجوم الذي أسفر عن مقتل أربعة سياح فرنسيين في موريتانيا عام 2007 .





وأضافت الخارجية الأمريكية أن "المؤامرة التي تم إحباطها قبل سنوات من طرف الجيش الموريتاني والتي كان السالك طرفا فيها، شملت التخطيط لهجمات على السفارة الفرنسية بنواكشوط، ووزارة الدفاع الموريتانية.





وكان ولد الشيخ محمدو قد أدين بالتخطيط لاغتيال الرئيس الموريتاني، وحكم عليه بالإعدام في عام2011، لكنه استطاع الهرب من السجن العام الماضي، قبل أن تتمكن قوات موريتانية خاصة، من اعتقاله في غينيا كوناكري، بالتعاون مع بعض الدول الافريقية، وهو يقبع منذ ذلك الحين في السجون الموريتانية.

