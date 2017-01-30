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واشنطن ترفع دعوى ضد حظر ترامب للهجرة


صحراء ميديا + وكالات
الاثنين 30 يناير 2017 - 19:41



الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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أعلن النائب العام لولاية واشنطن الأمريكية بوب فيرجسون اليوم الاثنين أن الولاية ستلجأ إلى المحكمة الاتحادية للطعن على الأمر التنفيذي الذي وقعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمنع الهجرة من سبع دول مسلمة.

وستكون واشنطن أول ولاية تطعن على الأمر التنفيذي. وقال فيرجسون للصحفيين في مؤتمر صحفي إن شركتي التكنولوجيا أمازون وإكسبيديا ستدعمان الدعوى.

وكان مسؤولون اميركيون الاثنين قد أعلنوا اليوم الإثنين أن عددا من الدبلوماسيين احتجوا على الأمر الذي اصدره الرئيس دونالد ترامب بوقف وصول اللاجئين وحظر منح التأشيرات.

وقال المتحدث بالانابة باسم وزارة الخارجية مارك تونر "لقد علمنا برسالة احتجاج انشقاقية تتعلق بالامر التنفيذي" مضيفا أن مذكرة الاحتجاج لم تسلم بعد.
 
ورسالة "الاحتجاج الانشقاقية" هي عملية رسمية في وزارة الخارجية يسجل فيها الدبلوماسيون القلقون بشأن سياسة رسمية استياءهم لدى صانعي السياسة الاعلى رتبة.
 
ولم يوزع تونر المذكرة ولم يكشف عن عدد الموقعين عليها، إلا انه قال إنها تشير إلى الامر التنفيذي المتعلق ب "حماية الامة من دخول الإرهابيين الاجانب الى الولايات المتحدة".
 
ووقع ترامب الامر الجمعة ما اثار موجة احتجاجات عند المطارات الاميركية بعد احتجاز القادمين من سبع دول إسلامية.
 
وطبقا لمدونة الامن القومي المرموقة "لوفير" التي نشرت مسودة لنص المذكرة فان "مئات من موظفي الخارجية يعتزمون المشاركة في مذكرة الاحتجاج الانشقاقية".
 


الكلمات المفتاحية : القانون, الهجرة, أمريكا, ترامب, دعوى, واشطن


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