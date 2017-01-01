واغادوغو.. ليالي الرصاص تتجدد على عتبة مطعم تركي



شقت طلقات الرشاش الروسي السكون في مدينة واغادوغو، عاصمة بوركينافاسو، لتحول أجواء "الكلاسيكو الإسباني" الذي تعرضه شاشات كبيرة في المطعم التركي الراقي على جادة الشارع الفخم في قلب المدينة، إلى مأتم فقد فيه 18 شخصاً أرواحهم، وبقيت آثار الرصاص على الجدران شاهدة على جولة جديدة من "كلاسيكو الساحل" بين جيوش أفريقية منهكة وثقيلة، وتنظيمات مسلحة تظهر وتختفي بسرعة فائقة.



عندما كان الحكم الإسباني يرفع البطاقة الحمراء في وجه نجم الكرة البرتغالية كريستيانو رونالدو، في اللحظات الأخيرة من المباراة، نزل شابان من على متن دراجة نارية أمام مطعم "عزيز إسطنبول" بواغادوغو، ليُغرقا المكان في اللون الأحمر ويغادراه جثتان هامدتان، ما تزال السلطات تخفي هوية صاحبيها.



الشهود العيان قالا إنهما كان يرتديان سروالان من الجينز الأمريكي، وقمصاناً صيفية خفيفة، ويتحركان بسرعة كبيرة مع إطلاق الرصاص بشكل عشوائي في جميع أنحاء المطعم، كان من الواضح أنهما يريدان إيقاع أكبر قدر ممكن من الضحايا، هكذا علقت إحدى السيدات كانت داخل المطعم للاحتفال بعيد ميلادها رفقة شقيقها، تضيف السيدة بعد أن تمكنت من الفرار أثناء الهجوم: "أخي ما يزال في الداخل".



تسلل الشابان إلى البناية التي يقع فيها المطعم، فيما فرضت الشرطة طوقاً أمنياً على المكان، في انتظار وصول الجيش والقوات الخاصة، ليبدأ بعد ذلك "الهجوم المضاد" من أجل القضاء على المهاجميْن وتحرير أي رهائن محتملين، فقد أصبحت القوات الخاصة في بوركينافاسو، وعدد من دول الساحل الأفريقي الأخرى، تملك خبرة في التعامل مع هذا النوع من الأوضاع، بسبب هجمات مماثلة شنها تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي في باماكو وأبيدجان، وحتى في واغادوغو نفسها.