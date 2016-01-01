موريتانيا تعزز أسطولها بطائرة "بوينغ" جديدة

الحكومة تدعم الأنشطة المدرة للدخل بالحوض

موريتانيا تدعم العثيمين لرئاسة التعاون الإسلامي

تأسيس مشروع تزويد قطب "أفرنانه" بالكهرباء

عزيز: موريتانيا حريصة على التعاون مع المغرب

الحكومة تجتمع بعد عودة الرئيس من تكانت

والي اترارزة يحث على إنجاح الحملة الزراعية

ندوة إقليمية: الإعلام الجديد مهم لنشر الوسطية

http://www.mohamedy.org/
http://www.wmaker.net/saharamedias/newsletter/

مقالات

الانتخابات البلدية وما تنطوي عليه من تلويحْ، بحل أحزاب سياسية القويّ منها والكسيحْ

د. محمد إدريس ولد حرمه ولد بابانا
أسدل الستار على حوار ساخن تخلله الهجاء والمديحْ، وأسفر عن مخرجات تحققت بعد تمديد وإجهاد وبَريحْ،

شموع علي مائدة الحوار الوطني

فاطمة بنت محمد \ النجاح
تذَيَّل التعليم وثيقة الحوار، ولم تطرح مكافحة الإرهاب كقضية جوهرية.     

النص المكرس للنشيد الوطني "كن للإله ناصرا"

العقيد/ محمد أحمد ولد إسماعيل
النص المكرس للنشيد الوطني "كن للإله ناصرا"
اطلعت هذا المساء على مقال قيم نشرته بعض الصحف الإلكترونية للقاضي الأديب اللامع / أحمد ولد المصطفى

النشيد الوطني والمسلمة المغلوطة؟

الشيخ سيدي باب إبراهيم
يتابع المواطن الموريتاني بتلهف ما سيقرره الحوار السياسي الذي يجري هذه الأيام في قصر المؤتمرات في

أين الحوار الجاري من الحوار المطلوب؟

ذ/ أحمد سالم ولد بوحبيني
أين الحوار الجاري من الحوار المطلوب؟
الحوار – كما أسلفت في عديد المرات- نقاش جاد، بين أطراف جادة، بغية التوصل إلى حلول جادة، بعد تنازل
Sahara Media Agency : #موريتانيا تؤكد حرصها على تعزيز التعاون مع #المغرب https://t.co/MQFDLLNYYY
الخميس 17 نونبر - 17:11
Sahara Media Agency : صحراء ميديا | ولد عبد العزيز ينهي زيارة تكانت من تيشيت https://t.co/vgjvs5kUW5ولد-عبد-العزيز-ينهي-زيارة-تكانت-من-تي… https://t.co/RF8TWqtsrH
الخميس 17 نونبر - 13:20
App Store
Facebook
Twitter
YouTube
Google+
Newsletter
Rss

والي اترارزة يحث على إنجاح الحملة الزراعية


صحراء ميديا - نواكشوط
الخميس 17 نونبر 2016 - 15:04



والي اترارزة يحث على إنجاح الحملة الزراعية
مواضيع ذات صلة

حث  والي ولاية  اترارزة صل الحسن صيدو، اليوم الخميس المزارعين والمصالح الفنيةالمختصة على التعاون ومضاعفة الجهود من أجل إنجاح الحملة الزراعية، داعيا الى اتباع معايير الجودة للحصول على أرز وطني ينافس الأرز المستورد ، وفق تعبيره.

جاء ذلك خلال اجتماع للجنة الجهوية في مقاطعة كرمسين  مع المزارعين لمتابعة الحملة الزراعية لهذه السنة ،يدخل حسب القائمين عليه  في إطار تقريب الخدمات الفنية من المزارعين والاطلاع ميدانيا على أحوالهم وإيجاد الحلول المناسبة للمشاكل المطروحة.

وطالب  المزارعون خلال الإجتماع بتوفير المدخلات الزراعية وشراء المحصول الزراعي في الوقت المناسب ، مثمنين  انعقاد اجتماع اللجنة خارج عاصمة الولاية.
 
وزار الوالي  مشروع آفطوط الساحلي الزراعي الذي شهد زراعة 5200 هكتار من الأرز خلال الحملة المذكورة، كما اطلع في إطار هذه الزيارة على مدى تقدم حملة تلقيح المواشي على مستوى هذه المقاطعة.

وحث المنمين على تلقيح مواشيهم، مشيرا إلى أن الحكومة وفرت كافة الامكانيات الضرورية لهذه الحملة من أدوية ووسائل لوجستية.

وعلى هامش الزيارة، أوضح محمد ولد الشيخ المختار، المندوب الجهوي لوزارة البيطرة في تصريح للوكالة الموريتانية للأنباء، أن المندوبية قد عبأت لهذه الحملة، ست فرق متنقلة مجهزة بالأدوية تجوب مقاطعات الولاية الست.


 
وقال إن أكثر من 22 ألفا من الأبقار و21 ألفا و600 رأس من الأغنام تم تلقيحهم لحد الساعة على مستوى الولاية.


الكلمات المفتاحية : اترارزه, زراعة, والي


               شارك شارك

أخبار | صحة | افريقيا | اقتصاد | أخبار الساحل | المغرب العربي | تكنولوجيا | منوعات | صوت وصورة | رياضة | الرأي | تحقيقات | مجتمع | محليات | ثقافة وفن | تقارير | الصحافة | رئاسيات يونيو | حوار | تقارير الشرق الموريتاني | شخصيات | قالت المواقع | بيانات | توقيـــع | الإذاعة | مواقع موريتانية | قالت العرب

Copyright © 2016 - 2002 صـحراء ميديـا جميع الحقوق محفوظـة