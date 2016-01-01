والي اترارزة يحث على إنجاح الحملة الزراعية



حث والي ولاية اترارزة صل الحسن صيدو، اليوم الخميس المزارعين والمصالح الفنيةالمختصة على التعاون ومضاعفة الجهود من أجل إنجاح الحملة الزراعية، داعيا الى اتباع معايير الجودة للحصول على أرز وطني ينافس الأرز المستورد ، وفق تعبيره.



جاء ذلك خلال اجتماع للجنة الجهوية في مقاطعة كرمسين مع المزارعين لمتابعة الحملة الزراعية لهذه السنة ،يدخل حسب القائمين عليه في إطار تقريب الخدمات الفنية من المزارعين والاطلاع ميدانيا على أحوالهم وإيجاد الحلول المناسبة للمشاكل المطروحة.



وطالب المزارعون خلال الإجتماع بتوفير المدخلات الزراعية وشراء المحصول الزراعي في الوقت المناسب ، مثمنين انعقاد اجتماع اللجنة خارج عاصمة الولاية.



وزار الوالي مشروع آفطوط الساحلي الزراعي الذي شهد زراعة 5200 هكتار من الأرز خلال الحملة المذكورة، كما اطلع في إطار هذه الزيارة على مدى تقدم حملة تلقيح المواشي على مستوى هذه المقاطعة.



وحث المنمين على تلقيح مواشيهم، مشيرا إلى أن الحكومة وفرت كافة الامكانيات الضرورية لهذه الحملة من أدوية ووسائل لوجستية.



وعلى هامش الزيارة، أوضح محمد ولد الشيخ المختار، المندوب الجهوي لوزارة البيطرة في تصريح للوكالة الموريتانية للأنباء، أن المندوبية قد عبأت لهذه الحملة، ست فرق متنقلة مجهزة بالأدوية تجوب مقاطعات الولاية الست.







وقال إن أكثر من 22 ألفا من الأبقار و21 ألفا و600 رأس من الأغنام تم تلقيحهم لحد الساعة على مستوى الولاية.