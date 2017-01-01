وثائق: وزيرة تطلب تفاصيل تصويت الشيوخ

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وثائق: وزيرة تطلب تفاصيل تصويت الشيوخ


نواكشوط - صحراء ميديا
الخميس 18 ماي 2017 - 09:35



وثائق: وزيرة تطلب تفاصيل تصويت الشيوخ
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طلبت وزيرة العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني هاوا تانديا، من مجلس الشيوخ (الغرفة العليا في البرلمان)، تفاصيل تصويت الشيوخ على قرار بتعليق اعتقال عضو المجلس محمد ولد غده يوم الاثنين الماضي.
 
وجاء طلب الوزيرة في رسالة رد على رسالة أخرى بنص القرار موجهة إلى الحكومة (الوزير الأول، وزير العدل، ووزيرة العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني).
 
وفي رسالة رد فيها الشيوخ على الوزير قالوا إن هذا الطلب يشكل "تجاوزاً وتدخلاً" في عمل المجلس، مؤكداً أن التصويت جاء بأغلبية لا تثير أي إشكال.
 
وأكد الشيوخ على أن مبدأ فصل السلطات يقضي باستقلاليتهم كسلطة تشريعية عن الحكومة، وأن تسمية وزارة العلاقات مع البرلمان "لا تترتب عليه أي وصاية".
 
وفيما يلي نص المراسلات:
 

رسالة الوزيرة إلى الشيوخ
رسالة الوزيرة إلى الشيوخ

رد الشيوخ على الوزيرة
رد الشيوخ على الوزيرة


الكلمات المفتاحية : الشيوخ, برلمان, حكومة, وثائق
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