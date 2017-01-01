رداً على وزير المالية

وثيقة تؤكد منع اعلي ولد محمد فال من حقوقه

حريق في مقهى البنك المركزي الموريتاني

أحمد ولد يحي عضواً في المكتب التنفيذي لـ"الكاف"

موريتانيا: التنقيب عن الذهب يواصل حصد الأرواح

"الشيوعية" تتسبب في أزمة بين تونس والجزائر

"ماكرون".. الشاب الذي وثق فيه الفرنسيون

فلاش إخباري سريع لأبرز أحداث موريتانيا والعالم

http://www.mohamedy.org/
http://www.wmaker.net/saharamedias/newsletter/

مقالات

رداً على وزير المالية

الأستاذ أحمد سالم ولد بوحبيني
رداً على وزير المالية
نقل موقع "صحراء ميديا" تصريحا قلت فيه ان "الرئيس الراحل اعلي ولد محمد فال واجه مشاكل كبيرة من طرف

المُمَارَسَةُ السِيًاسِيًةُ بِمُورِيتَانْيَا و"السُؤَالُ الشًبَابِي"

المختار ولد داهي
المُمَارَسَةُ السِيًاسِيًةُ بِمُورِيتَانْيَا و"السُؤَالُ الشًبَابِي"
امتلأت آذان الموريتانيين السنوات الأخيرة من "قَعْقَعَةِ" الحديث والنضال من أجل تغيير واقع غياب أو

إلى أطر نواذيبو/ ذ. أحمد سالم ولد بوحبيني

ذ. أحمد سالم ولد بوحبيني
إلى أطر نواذيبو/ ذ. أحمد سالم ولد بوحبيني
إخوتنا أطر ومثقفي وساسة نواذيبو، يزوركم رئيس الجمهورية كما زاركم في السابق. نفس الأوضاع التي عاشت

المقاصد الدستورية

محمد سيدي عبد الرحمن ابراهيم
المقاصد الدستورية
تمخض يوم 17 مارس 2017 عن رفض مجلس الشيوخ، بأغلبية كبيرة، لمبادرة رئيس الجمهورية الرامية إلى إقرار

ماذا بعد إسقاط التعديلات

أحمد محمد الحافظ
ماذا بعد إسقاط التعديلات
هناك أحداث تترك بصمتها في تاريخ الديمقراطيات الوليدة نظرا لكونها تأتى نشازا واستثناء في محيطها ليس
Sahara Media Agency : صحراء ميديا | رداً على وزير المالية https://t.co/vgjvs5kUW5رداً-على-وزير-المالية_a34712.html https://t.co/G1gLf6XAyW
الاثنين 8 ماي - 14:07
Sahara Media Agency : صحراء ميديا | وثيقة تؤكد منع اعلي ولد محمد فال من حقوقه https://t.co/vgjvs5kUW5وثيقة-تؤكد-منع-اعلي-ولد-محمد-فال-من-… https://t.co/JNBw7ejmdV
الاثنين 8 ماي - 14:07
App Store
Facebook
Twitter
YouTube
Google+
Newsletter
Rss

وثيقة تؤكد منع اعلي ولد محمد فال من حقوقه


نواكشوط - صحراء ميديا
الاثنين 8 ماي 2017 - 11:57



وثيقة
وثيقة
مواضيع ذات صلة

بعث نقيب المحامين الموريتانيين السابق أحمد سالم ولد بوحبيني، إلى بريد "صحراء ميديا" اليوم الاثنين، بوثيقة تؤكد توكيله من طرف الرئيس الراحل اعلي ولد محمد فال بقضية "نزاعه" مع وزارة المالية بخصوص حقوقه المادية كرئيس سابق.
 
وكانت مصادر رسمية قد نفت أن يكون هنالك أي منع لحقوق الرئيس الراحل منذ تعيين الوزير الحالي المختار ولد أجاي، ونشرت وثائق تثبت تلقيه لمستحقاته المادية حتى مطلع شهر أبريل الماضي.
 
وقال ولد بوحبيني في رسالة تشرح ملابسات الموضوع، يمكنكم الاطلاع عليها كاملة (هنا)، إنه "مهما يكن فإن لديّ كل الوثائق التي تبرهن على أن الفقيد اعلي منع من حقوقه وامتيازاته، وأنه وكلني، وأن أحكاما صدرت في الموضوع"، وفق تعبيره.
 
وخلص نقيب المحامين السابق إلى أنه سينشر ما لديه من وثائق تباعاً "كلما تمادت الأسماء الحكومية المستعارة في الكذب على الرأي العام وتضليله في هذا الموضوع كما تعودت على ذلك في مواضيع أخرى تهم العدالة والحقوق في بلادنا"، وفق قوله.
 
ويثور في موريتانيا منذ أول أمس السبت جدل واسع حول حصول الرئيس الراحل على حقوقه المادية كرئيس سابق، وهو الذي عارض النظام القائم منذ الانقلاب العسكري عام 2008، الذي أطاح بالرئيس المدني سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله، الذي تسلم السلطة من الراحل اعل ولد محمد فال.
 
وتوفي اعلي بشكل مفاجئ في إحدى بوادي تيرس الزمور، أقصى شمالي البلاد، فيما تشير المعلومات الأولية إلى أن وفاته جاءت إثر أزمة قلبية.
 

نص التوكيل - صحراء ميديا
نص التوكيل - صحراء ميديا

توقيع الراحل اعل ولد محمد فال - صحراء ميديا
توقيع الراحل اعل ولد محمد فال - صحراء ميديا


الكلمات المفتاحية : اعل ولد محمد فال, امتيازات, حقوق, حكومة, قضاء
Copyright © 2017 - 2002 صـحراء ميديـا جميع الحقوق محفوظـة