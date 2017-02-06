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ورشة لتقنيات تفتيش العمل في موريتانيا


نواكشوط - صحراء ميديا
الاثنين 6 فبراير 2017 - 17:59



ورشة لتقنيات تفتيش العمل في موريتانيا
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بدأت وزارة الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة، اليوم الإثنين، تكوينا لصالح موظفي الإدارات المركزية حول تقنيات تفتيش العمل، بالتعاون مع المكتب الدولي للشغل.

وتسعى الورشة وفقا للقائمين عليها على اطلاع المشاركين فيها على الآليات والمنهجيات التي يعتمد عليها مفتشو العمل في موريتانيا، ومقارنتها مع الإجراءات المتبعة في بعض دول المغرب العربي.

وأكد الأمين العام لوزارة الوظيفة العمومية أن هذا التكوين يأتى ضمن أنشطة سينفذها برنامج دعم قدرات مصالح العمل الممول من طرف المكتب الدولي للشغل على مدى سنة قابلة للتجديد، وفقا لتعبيره.

   وأضاف "أن القطاع يركز على تأهيل العنصر البشري بوصفه الركن القاعدي في عمله خصوصا بعدما أظهره التقييم الذي تم مؤخرا من الحاجة إلى التكوين والتدريب لمختلف عمال القطاع، مشيدا بدعم الشركاء في التنمية خاصة المكتب الدولي للشغل".

من جهة أخرى قال ممثل المكتب الدولي للشغل  فيدركو باركتا إن البرنامج يهدف إلى المساهمة في تعزيز قدرات إدارة العمل والشركاء الاجتماعين والمجتمع المدني من خلال وضع استراتيجية تحقق الحكامة التشاركية في العمل وتعزز آليات الحوار الاجتماعي.
 


الكلمات المفتاحية : التفتيش, الشغل, تكوين


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