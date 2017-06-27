وزارة التهذيب : الموقع سيعود للعمل وقت صدور النتائج





قال مصدر رفيع فى إدارة الامتحانات بوزارة التهذيب الوطني اليوم الثلاثاء إنهم أوقفوا موقع الوزارة لأنه لاحاجة لهم به فى الوقت الحالي فى انتظار صدور نتائج المسابقات والامتحانات الوطنية، نافيا أن يكون متعطلا .



وأكد المصدر فى تصريح ل "صحراء ميديا " أن الموقع سيتم تفعيله مع صدور النتائج ، مشيرا إلى انهم اتخذوا جميع الاحتياطات اللا زمة ، لكي لا يتعرض الموقع للتعطل عنذ الإقبال عليه بكثافة .



ونفى المصدر الأخبار التى تدوالتها المواقع بتعطل الموقع ، و قال إنه سيعود للعمل وقت صدور النتائج .



ويتعرض موقع الوزارة لاقبال قوي خلال صدور نتائج المسابقات الوطنية ، خصوصا "الباكلوريا" ، مما قد يعرضه للتعطل ، وهو المشكل الذى قالت الوزارة إنها تغلبت عليه .



وأطلقت وزارة التهذيب الوطني الموقع http://www.dec.mr / لتمكين الطلاب المترشحين للامتحانات والمسابقات الوطنية من الحصول على كافة التفاصيل المتعلقة بملف الترشح.



ويضم الموقع قسما للمترشحين لامتحان "البكالوريا" يمكنهم من الحصول على رقمهم الوطني وجميع تفاصيل الترشح، بالإضافة إلى عرض النتائج.



كما يضم الموقع قسما للمترشحين لمسابقتي ختم الدروس الإعدادية والابتدائية، يمكن للمترشحين معرفة كافة التفاصيل المتعلقة بملفاتهم ونتائج المسابقة.

