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وزارة التهذيب : جائزة الرئيس انعكست على نتائج الباكلوريا


نواكشوط-صحراء ميديا
الجمعة 7 يوليوز 2017 - 23:44



وزارة التهذيب : جائزة الرئيس انعكست على نتائج الباكلوريا
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قالت وزارة التهذيب اليوم الجمعة  إن تنظيم جائزة الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز للعلوم كان له الأثر الايجابي على نتائج باكلوريا الرياضيات 2017، بعد تحسن نسبة النجاح في شعبة الرياضيات لهذا العام.

وأوضحت الوزارة فى بيان لها أن نسبة النجاح فى مادة الرياضيات بلغت 64ر19 بالمائة مقابل 69ر17 العام الماضي، بعد خلق جائزة الرئيس لجو  من المنافسة الايجابية، بالاضافة إلى تنظيم أولمبياد ومناظرات علمية.

وأكدت الوزارة أنها اتخذت جملة من الإجراءات من بينها افتتاح السنة الدراسية في آجالها المقررة وانطلاق الدروس في الوقت المناسب مما سمح للاساتذة بإكمال البرامج، و توفير تغطية تربوية جيدة وسد النقص في الوقت المناسب، و استكمال حضور كافة الطواقم الرتبوية في الوقت المحدد ، والمتابعة الدائمة لحضور طواقم التدريس والتأطير اثناء السنة الدراسية، وفق تعبيرها.

وأضافت أنها قامت بتنظيم دورات تعليمية تمثلت في تقديم دروس نموذجية من خلال التلفزة المدرسية تخدم المترشحين وتحسن من مستوياتهم العلمية ، بالاضافة لاتخاذ اجراءات صارمة لمكافحة جميع انواع الغش.


الكلمات المفتاحية : باكلوريا, رالي العلوم, موريتانيا . محمد ولد عبد العزيز
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