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الاحد 4 يونيو - 14:24
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وزارة الثقافة تطلق الأمسيات المديحية الرمضانية‎


نواكشوط - صحراء ميديا
الاحد 4 يونيو 2017 - 15:15



وزارة الثقافة تطلق الأمسيات المديحية الرمضانية‎
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بدأت وزارة الثقافة والصناعة التقليدية، ليل السبت/الأحد، فعاليات الأنشطة المديحية التي يقوم بها القطاع تعظيما وإحياء ليالي شهر رمضان الكريم.
 
وانطلقت الأنشطة من الفضاء الثقافي لمقاطعة دار النعيم بولاية نواكشوط الشمالية، إذ أنعشت الأمسية ثلاث فرق مديحية متخصصة في مدح المصطفى صلى الله عليه وسلم بالمدائح الفصيحة والشعبية.
 
مدير العمل الثقافي والفنون بوزارة الثقافة محمد عدنان ولد بيروك قال في كلمة له إن الفضاءات الثقافية في ولايات نواكشوط الثلاثة مرافق عمومية مسخرة ومفتوحة أمام الجمعيات الثقافية والمجتمع المدني لتنظيم الانشطة الثقافية التي تهدف إلى تعزيز اللحمة الوطنية واستغلال الموروث الثقافي الغني لهذا الغرض.
 
وأوضح المسؤول الموريتاني أن القطاع قرر إنشاء هذه "الفضاءات الثقافية في خدمة القضايا الوطنية"، ولملء فراغ الشباب واستغلال مواهب المثقفين من خلال الندوات والأنشطة التي تحتضنها.
 
وبين ولد بيروك أن المرحلة الأولى من الفضاءات الثقافية بدأت في السنة الماضية بأنشطة ثقافية شهدت إقبالا من الجمهور في المقاطعات التي احتضنتها، مركزا على أن أنشطة هذه السنة التي أشرف على انطلاقتها في شهر أبريل الماضي من مقاطعة الرياض وزراء الثقافة والصناعة التقليدية والعدل والشباب والرياضة ستكون متنوعة وتشمل مواضيع من بينها دور الثقافة في ترسيخ دعائم الوحدة الوطنية.
 


الكلمات المفتاحية : ثقافة, رمضان, مديح
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