وزارة الخارجية تعزي في وفاة السفير المغربي بنواكشوط





بعث وزير الشؤون الخارجية والتعاون اسلكو ولد أحمد ازيد بيه اليوم الخميس برقية تعزية إلى وزير الشؤون الخارجية والتعاون المغربي، صلاح الدين مزوار إثر وفاة سفير المملكة المغربية بنواكشوط عبد الرحمن بنعمر.





وأعرب وزير الخارجية خلال الرسالة عن تعازيه للملك المغربي محمد السادس و الشعب المغربي ، و تمنياته للمرحوم بالمغفرة .





وأعلن أمس في العاصمة المغربية الرباط، عن وفاة السفير المغربي بموريتانيا عبد الرحمن بنعمر، بعد صراع مرير مع المرض منذ عدة أشهر.







وكان بنعمر قد عين سفيراً للرباط بنواكشوط في أواسط ثمانينيات القرن الماضي، ليكون بذلك أقدم أعضاء السلك الدبلوماسي في موريتانيا.







واشتهر بنعمر خلال عمله سفيراً لدى موريتانيا بنشاطه الكبير في المجالين الدبلوماسي والثقافي.

