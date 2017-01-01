وزارة الدفاع تحذر من دخول المناطق العسكرية المحظورة



حذرت وزارة الدفاع الوطني اليوم الأربعاء المواطنين القاطنين أو العابرين لمناطق موريتانيا الشمالية من العبور من المنطقة العسكرية المحظورة، مشيرة إلى أن أي شخص يعبر أو يتجول فى المنطقة قد يتعرض لإطلاق النار.



وقالت الوزارة فى بيان لها إن المنطقة العسكرية المحددة ب"الشكات" فى الشمال الشرقي، و"عين بنتلي" فى الشمال الغربي ، و"اظهر تشيت" فى الجنوب الغربي ، و"لمريه" جنوبا ، هي مناطق محظورة .



وأشارت الوزارة إلى ان عناصر الجيش يصعب عليهم التمييز بين المواطنين و المهربين ، مما دفع بهم إلى إعلان المنطقة ، منطقة عسكرية محظورة.



وطالبت الوزارة المواطنين بتجنب دخول هذه المناطق المغلقة ، حفاظا على أرواحهم .