وزارة الدفاع تطلق حملة لنظافة مقاطعة عرفات





أطلقت وزارة الدفاع الموريتانية صباح اليوم السبت في مقاطعة عرفات بولاية نواكشوط الجنوبية حملة لتنظيف الشوارع والساحات العمومية في المقاطعة من القمامة والأوساخ المنزلية.





ويشارك في الحملة التى تدوم يومين 1200 عنصرا من الجيش (البري، البحري، الجوي ) والدرك الوطني بالإضافة إلى عدد من منظمات المجتمع المدني والفاعلين في مقاطعة عرفات





وقال وزير الدفاع الوطني جالو مامادو باتيا إن السلطات العمومية ممثلة في وزارة الدفاع الوطني دأبت منذ عدة سنوات على تنظيم مثل هذه الحملة تحسبا لموسم الأمطار الذى يتطلب اتخاذ جملة من الإجراءات الوقائية حفاظا على صحة المواطنين من ناحية، ونظافة العاصمة من جهة ثانية.





وأضاف الوزير أن الجيش والدرك الوطنيين بالإضافة إلى مهامهما التقليدية في الدفاع عن الحوزة الترابية أصبح لهما دور فعال في التنمية الاقتصادية والاجتماعية المشروطة بتوفر صحة جيدة "مرهونة هي الأخرى بتوفر نظافة دائمة"، مطالبا سكان مقاطعة عرفات بالعمل على نظافة بيوتهم وأحيائهم من أجل أن يعيش الجميع بصحة وعافية





وحضر انطلاقة حملة النظافة قائد أركان الجيش البري اللواء محمد الشيخ ولد محمد الأمين، وقائد أركان الجيش البحري اللواء البحري إسلكو ولد الشيخ الولي، وقائد أركان الجيش الجوي اللواء محمد ولد لحريطاني، والأمين العام لوزارة الدفاع الوطني واللواء حننه ولد هنون ولد سيدى، وقائد الناحية الجنوبية للدرك الوطني العقيد أبوه ولد أسويدي، وحاكم مقاطعة عرفات خطاري سيدى محمد ولد الخرشي، وعدد من الضباط وضباط الصف بقيادتي الجيش والدرك الوطنيين.

