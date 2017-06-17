وزارة الدفاع تطلق حملة لنظافة مقاطعة عرفات

موريتانيا تخلد اليوم العالمي لمكافحة التصحر من "الشامي"

الأمم المتحدة تحذر من توسع الصحاري في العالم

مجلس الشباب ينظم ندوة حول شبكات التواصل الاجتماعي

موريتانيا: مصرع 8 أشخاص غرقاً والرئيس يعزي

وزيرة: قرابة نصف من أطفال موريتانيا بلا وثائق

عمد موريتانيا يحذرون من انتشار خطاب الكراهية

"المرابطون" يطلبون الدعاء للتأهل لأمم افريقيا

http://www.mohamedy.org/
http://www.wmaker.net/saharamedias/newsletter/

مقالات

تجربة موريباك

المهندس الهادي ولد الطلبه
تجربة موريباك
اقترب موسم الامتحانات الوطنية لسنة 2017، واعتكف الطلاب على الدراسة بشكل أكثر راجين النجاح في هذه

مفتريات ول مخيطير

د. الشريف الفقيه (ألفغ)
كتب ول مخيطير (الموريتاني) مقالا ونشره في النت، تحت عنوان "الدين والتدين"، وجّه فيه اعتراضات على

هذا بلاغ للناس

بون ولد اميده ممثل مسرحي
هذا بلاغ للناس
قبل عشرينَ سنة من الآن حملتُ مع كوكبة من الطيبين همَّ وغمَّ التغيير وصناعة فن يحترم الإنسان وذوقَ

مُقْتَرَحٌ بِإِرْسَاءِ آَلِيًاتِ "التًسِيِيرِ التًشاَرُكِيِ" للمَالِ العَامْ

المختار ولد داهي
مُقْتَرَحٌ بِإِرْسَاءِ آَلِيًاتِ "التًسِيِيرِ التًشاَرُكِيِ" للمَالِ العَامْ
  بسم الله الرحمن الرحيم   تُوَزِعُ النصوص القانونية و التنظيمية الناظمة لتسيير

أعلي ولد محمد فال وصيحة الشيخ الأحمر

عبد الله ولد محمدي
أعلي ولد محمد فال وصيحة الشيخ الأحمر
في مارس 2007 انتهت الانتخابات الرئاسية في موريتانيا بفوز سيدي ولد الشيخ عبد الله على منافسه أحمد
Sahara Media Agency : صحراء ميديا | الأمم المتحدة تحذر من توسع الصحاري في العالم https://t.co/vgjvs5kUW5الأمم-المتحدة-تحذر-من-توسع-الصحار… https://t.co/im8uWAOhJS
السبت 17 يونيو - 14:03
Sahara Media Agency : صحراء ميديا | موريتانيا: مصرع 8 أشخاص غرقاً والرئيس يعزي https://t.co/vgjvs5kUW5موريتانيا-مصرع-8-أشخاص-غرقاً-والرئي… https://t.co/zBB8Rab3Kj
السبت 17 يونيو - 02:27
App Store
Facebook
Twitter
YouTube
Google+
Newsletter
Rss

وزارة الدفاع تطلق حملة لنظافة مقاطعة عرفات


صحراء ميديا - نواكشوط
السبت 17 يونيو 2017 - 13:26



وزارة الدفاع تطلق حملة لنظافة مقاطعة عرفات
مواضيع ذات صلة

 

أطلقت وزارة الدفاع الموريتانية صباح اليوم السبت في مقاطعة عرفات بولاية نواكشوط الجنوبية حملة لتنظيف الشوارع والساحات العمومية في المقاطعة من القمامة والأوساخ المنزلية.


ويشارك في الحملة التى تدوم يومين 1200 عنصرا من الجيش (البري، البحري، الجوي ) والدرك الوطني بالإضافة إلى عدد من منظمات المجتمع المدني والفاعلين في مقاطعة عرفات


وقال وزير الدفاع الوطني جالو مامادو باتيا إن السلطات العمومية ممثلة في وزارة الدفاع الوطني دأبت منذ عدة سنوات على تنظيم مثل هذه الحملة تحسبا لموسم الأمطار الذى يتطلب اتخاذ جملة من الإجراءات الوقائية حفاظا على صحة المواطنين من ناحية، ونظافة العاصمة من جهة ثانية.


وأضاف الوزير أن الجيش والدرك الوطنيين بالإضافة إلى مهامهما التقليدية في الدفاع عن الحوزة الترابية أصبح لهما دور فعال في التنمية الاقتصادية والاجتماعية المشروطة بتوفر صحة جيدة "مرهونة هي الأخرى بتوفر نظافة دائمة"، مطالبا سكان مقاطعة عرفات بالعمل على نظافة بيوتهم وأحيائهم من أجل أن يعيش الجميع بصحة وعافية


وحضر انطلاقة حملة النظافة قائد أركان الجيش البري اللواء محمد الشيخ ولد محمد الأمين، وقائد أركان الجيش البحري اللواء البحري إسلكو ولد الشيخ الولي، وقائد أركان الجيش الجوي اللواء محمد ولد لحريطاني، والأمين العام لوزارة الدفاع الوطني واللواء حننه ولد هنون ولد سيدى، وقائد الناحية الجنوبية للدرك الوطني العقيد أبوه ولد أسويدي، وحاكم مقاطعة عرفات خطاري سيدى محمد ولد الخرشي، وعدد من الضباط وضباط الصف بقيادتي الجيش والدرك الوطنيين.



الكلمات المفتاحية : الجيش, نظافة, وزارة الدفاع
Copyright © 2017 - 2002 صـحراء ميديـا جميع الحقوق محفوظـة