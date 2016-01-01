وزارة الصحة تكون 30 شخصا حول النظام الصحي الدولي



نظمت وزارة الصحة الموريتانية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية اليوم الثلاثاء بنواكشوط ملتقى تكوينيا حول النظام الصحي الدولي لصالح 30 من مسؤولي نقاط الاتصال القطاعية في موريتانيا.



ويهدف الملتقى الذي يدوم يومين الى تحديد إجراءات التعاون مع مسؤول الاتصال الوطني المعني بهذا القانون ووضع نقاط الاتصال القطاعية على اللوائح الصحية الدولية من اجل ضمان حسن التحكم في الاطار القانوني والنظامي لنقاط الاتصال المعنية وتحسين التنسيق والاتصال بين المستويات المختلفة للتدخل.





وقال المكلف بمهمة في وزارة الصحة أحمد جدو ولد اخليفه الامين العام وكالة،ان موريتانيا- ومنذ إعلان منظمة الصحة العالمية في أغسطس 2014 أن فيروس الايبولا يمثل حالة طارئة ومستعجلة على المستوى العالمي- اتخذت عدة تدابير لتوخي الحيطة والحذر من دخول هذا الوباء إلى البلاد.



وبين ان من بين هذه التدابير تحضير وإنشاء آليات قوية للمراقبة الوبائية في بوابات الدخول والخروج للكشف والسيطرة في وقت مبكر على أي حالة آخذين بعين الاعتبار اللوائح الصحية الدولية 2005.



وبدوره اوضح ممثل منظمة الصحة العالمية في نواكشوط الدكتور داوغو سوستن زومبري ان تنظيم هذا الملتقى يعكس تقدم موريتانيا في مجال وضع القانون الصحي الدولي موضع التنفيذ٠



وأشار الى ان موريتانيا وعلى غرار عدد من الدول الافريقية اخذت التزاما برفع التحدي في هذا المجال من خلال الاحساس بالحاجة الملحة لتطوير نظام انذار مبكر في الحالات الاستعجالية التي تمس الصحة العمومية ،وتعزيز التعاون الاقليمي وتبادل المعلومات في هذا السياق .



وجدد ممثل منظمة الصحة العالمية، التزام المنظمة بدعم موريتانيا في جهودها لتنفيذ القانون الصحي الدولي،وعدم ادخار اي جهد لدى الشركاء المعنيين من اجل التكفل بالمرضى والدعم فيما يتعلق بالاحداث التي تمس الصحة العمومية.