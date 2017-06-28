وزارة الصحة تنفي ظهور الحمى النزيفية في موريتانيا





نفت وزارة الصحة الموريتانية، اليوم الأربعاء ظهور أي حالة من الحمى النزيفية، المعروفة بـ "حمى القرم" فى البلاد .





وقالت الوزارة في بيان لها "إن الوضعية الوبائية في البلاد مطمئنة وتحت السيطرة"، وأنه "لم تسجل حتى الان في أي من المراكز الصحية أي حالة وبائية من الحمى النزيفية ايا كان نوعها.





وأضافت أن "أي حالة اشتباه في وجود حمى نزيفية يتم على الفور تشخيصها والتكفل بها".



وأكدت وزارة الصحة الموريتانية، أن "المعهد الوطني للبحوث في مجال الصحة العمومية، يتوفر على منظومة تقنية فعالة تمكنه من تشخيص جميع اشكال الحمى النزيفية الفيروسية المزمنة أو المنتشرة ."





وكانت بعض وسائل الإعلام المحلية قد تحدثت في وقت سابق عن ظهور حالة من الحمى النزيفية المعروفة بحمى القرم في البلاد.

