وزارة الصحة: موريتانيا قطعت أشواطا في مكافحة الأمراض والأوبئة





قال الأمين العام لوزارة الصحة احمد ولد اجه اليوم الخميس إن موريتانيا قطعت أشواطا معتبرة في مجال مكافحة الأمراض والأوبئة، "سواء من حيث وضع الأطر المؤسسية أو تطبيق المقاربات التشاركية أوتعبئة الموارد الأساسية".





وطالب ولد اجه خلال فعاليات الأسبوع الافريقي للتلقيح بمضاعفة الجهود لرفع التغطية الصحية ضد الأمراض، مؤكدا العمل مع الشركاء على تحويل "استراتيجيات التلقيح" إلى اجراءات عملية يمكن لكل فاعل من موضعه الاسهام فيها، "وخاصة شبكات المنظمات غير الحكومية لوضع رؤية لمستقبل الصحة في بلادنا".





من جانبه عبر ممثل منظمة الصحة العالمية في موريتانيا ببكر ولد عبد العزيز عن استعداد المنظمة لمواكبة البرنامج الوطني الموسع للتلقيح في موريتانيا، والذي يعمل ضمن المنظومة الافريقية من أجل دعم وتحسين الخدمات المقدمة من قبل البرنامج.





وكانت موريتانيا خلدت اليوم بنواكشوط الاسبوع الافريقي للتلقيح 2017 تحت شعار "اللقاحات للجميع اعملوا على تلقيح أنفسكم".

