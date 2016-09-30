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وزارة المالية تكشف سبب "أزمة" رواتب عمال الصحة


صحراء ميديا - نواكشوط
الجمعة 30 سبتمبر 2016 - 08:14



وزارة المالية تكشف سبب "أزمة" رواتب عمال الصحة
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قال وزير الإقتصاد والمالية المختار ولد اجاي إن النقص الذي حدث في بعض رواتب الموظفين العموميين يعود إلى خطأ في البرامج المعلوماتية الجديدة التي تم اعتمادها مؤخرا ، مؤكدا أن الأخطاء التي حدثت سيتم إصلاحها هذا الشهر.
و أوضح ولد اجاي في المؤتمر الأسبوعي للحكومة أمس الخميس  أن الإصلاح القانوني الجديد في نظام الأسلاك سيكلف الدولة الموريتانية زيادة 200 مليون على كتلة الرواتب الرسمية .


وأضاف أن البرامج المعلوماتية الجديدة تأخذ في الحسبان الإصلاح القانوني الجديد في الرواتب بناء على العلامة القياسية للموظف ،  معتبرا أن هامش الخطأ كان محدودا جدا ، وفق تعبيره .


وأكد الوزير أن اعتماد استخدام المعلوماتية سيبعد الخطأ البشري أو التلاعب مستقبلا، لكن البرنامج كان في مرحلته التجريبية وأن كل الأخطاء ستتم معالجتها  ، على حد قوله .


ولاحظ عدد من الموظفين العموميين  اقتطاع جزء من الرواتب بعد التحويلات البنكية الأخيرة ، مما دفع بعدد من النقابات إلى التلويح بالدخول في إضربات و مطالبة الرئيس الموريتاني بالتدخل لحل أزمة الرواتب التي أثارت ضجة في الأوساط الصحية و التعليمية .


الكلمات المفتاحية : أزمة, خلل, رواتب


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