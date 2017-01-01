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وزارة المالية: موريتانيا أصبحت وجهة للاستثمارات الدولية


صحراء ميديا - نواكشوط
الثلاثاء 9 ماي 2017 - 17:44



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قال الأمين العام لوزارة الاقتصاد والمالية محمد ولد احمد عيده اليوم الثلاثاء بنواكشوط إن موريتانيا نجحت خلال السنوات الأخيرة في أن تصبح وجهة مهمة للاستثمارات الدولية، "سواء في القطاعات المألوفة كالمعادن والنفط والصيد أو في قطاعات أقل تقليدية كالسياحة والتقنيات الجديدة والطاقات النظيفة".


وأكد محمد ولد احمد عيده  أن الحكومة الموريتانية تتابع جهودها في تشجيع الاستثمار "وجعلت منه هدفا رئيسيا من أهدافها"، مبرزا أن الحكومة تعمل على الاستفادة من كل الفرص التي توفرها زيادة الاستثمارات في البلاد من جلب رؤوس الأموال.


وأضاف ولد احمد عيده  خلال ورشة حول ترقية وحماية الاستثمارات الخارجية والتحكيم في مجال الاستثمار أن موريتانيا تتوفر على إطار قانوني وتنظيمي يوفر حوافز وامتيازات مقنعة للمستثمرين "من خلال مدونة الاستثمارات الصادرة في يوليو 2012، التي تعتبر مكسبا هاما لبلادنا"، في مسار تعزيز الاستثمارات بصفة عامة وفي مجال جلب الاستثمارات الأجنبية المباشرة بصفة خاصة.


وانطلقت اليوم بنواكشوط أشغال ورشة حول ترقية وحماية الاستثمارات الخارجية والتحكيم في مجال الاستثمار، منظمة من طرف وزارة الاقتصاد والمالية بالتعاون مع المنظمة الدولية للفرانكفونية.



الكلمات المفتاحية : استثمار, مالية, وزير
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