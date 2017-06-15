وزارة النفط تتحدث بالأرقام عن آفاق إنتاج الغاز



قالت وزارة النفط والطاقة والمعادن الموريتانية، اليوم الخميس، إن زيارة بوب دودلى الرئيس التنفيذي لعملاق النفط والغاز "بريتش بيتروليوم" لموريتانيا تأتي "تتويجاً لمسار وانطلاقاً لآفاق واعدة"، مشيرة إلى أن كميات الغاز الطبيعي المكتشف قبالة السواحل الموريتانية تصل إلى 15 ترليون قدم مكعب.



وأضافت الوزارة في بيان بعثت به لـ"صحراء ميديا" إنه من أجل "إعطاء فكرة عن مدى أهمية الآفاق الواعدة، فإن المصالح التقنية لبريتش بتروليوم تتوقع زيادة حجم الاكتشافات إلى أكثر من 50 تريليون قدم مكعب من الغاز أي ما يعادل إجمالي إنتاج افريقيا مجتمعة لمدة سبع سنوات".



وأوضحت الوزارة في بيانها أن هذه التقديرات بإمكانها أ، تغطي من 30 إلى 50 سنة من الإنتاج المتواصل، وفق نص البيان.



وقالت الوزارة إن زيارة الرئيس التنفيذي للشركة البريطانية إلى نواكشوط "دليل جديد على المضي قدما في تنفيذ مشاريع الشركة الهادفة إلى تطوير الاستثمارات وتعزيز الشراكة خلال العقود القادمة واستخراج الغاز من المياه الإقليمية لموريتانيا في أفق 2021".



وأضافت الوزارة أنه بعد استثمار الشركة البريطانية لمليار دولار من أجل شراء 62 في المائة من حصة "كوسموس أنرجي"، أكدت "تموقعها كفاعل وشريك اقتصادي هام في السوق الواعدة للغاز بموريتانيا"، وفق نص البيان.



وخلصت الوزارة إلى القول إن وزير النفط والطاقة والمعادن الموريتاني محمد ولد عبد الفتاح "أكد أن هذه التطورات الحاصلة مؤخرا في مجال الغاز جسدت جدية ونجاعة السياسات، وتعزيز الحكامة الراشدة".



وأضاف الوزير أن كل ذلك "سيجعل من موريتانيا قبلة مفضلة للشركات الكبرى العاملة في المجال مع ما يرتبط بذلك من انعكاسات إيجابية على مستوى التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالبلد".

