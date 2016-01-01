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وزيرالطاقة: العجز فى الكهرباء انتقل إلى تحقيق الفائض


نواكشوط - صحراء ميديا
الجمعة 25 نونبر 2016 - 18:29



وزيرالطاقة: العجز فى الكهرباء انتقل إلى تحقيق الفائض
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قال وزير النفط والطاقة والمعادن محمد ولد عبد الفتاح إن ما وصفها بالمكاسب الحقيقية في مجال الكهرباء التي حققتها موريتانيا فى أقل من 6 سنوات ستمكن من خفض الاعتماد على المحروقات الاحفورية المستوردة والمكلفة والملوثة للبيئة إضافة إلى خفض فاتورة استهلاك البلد وحماية الوسط الطبيعي.

وأضاف ولد عبد الفتاح في كلمة له خلال إشراف الرئيس محمد ولد عبد العزيز على وضع حجر أساس لمحطة شمسية بمقاطعة توجنين اليوم الجمعة، أنه خلال الفترة مابين 2009-2015 استطاعت موريتانيا أن تتبوأ صدارة الدول الفاعلة في مجال الكهرباء في شبه المنطقة، وذلك من خلال تمكنها من مضاعفة القدرة الإنتاجية للكهرباء 7 مرات محققة حصيلة تمثلت في 360 مغياوات، على حد تعبيره.

وأعلن وزير النفط أنه سيتم قريبا إطلاق مشروع بناء محطة هوائية في بولنوار بقدرة 100 ميغوات، مشيرا إلى أن موريتانيا تملك مقدرات طاقوية متجددة كبيرة لم تستغل بشكل 


الكلمات المفتاحية : الطاقة, الكهرباء, النفط


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