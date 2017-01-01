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Sahara Media Agency : نواكشوط يشتعل بوقع الاحتجاج ضد قانون السير https://t.co/WcI5asIhYz
الثلاثاء 2 ماي - 15:31
Sahara Media Agency : صحراء ميديا | احتجاجات عنيفة في عدة أحياء بنواكشوط (صور) https://t.co/vgjvs5kUW5احتجاجات-عنيفة-في-عدة-أحياء-بنواكشو… https://t.co/XpoVDR0dH8
الثلاثاء 2 ماي - 15:28
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وزيرا الداخلية والنقل يتحدثان حول "قانون السير"


نواكشوط - صحراء ميديا
الثلاثاء 2 ماي 2017 - 14:01



وزير التجهيز والنقل في نشاط رسمي - أرشيف
وزير التجهيز والنقل في نشاط رسمي - أرشيف
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تستضيف قناة الموريتانية (الحكومية)، مساء اليوم الثلاثاء وزيري الداخلية واللامركزية أحمدو ولد عبد الله والتجهيز والنقل سيدنا عالي ولد محمد خونا.
 
وبحسب ما أعلن عنه مدير البرامج في القناة سيدي ولد النمين عبر صفحته الشخصية على الفيس بوك، فإن استضافة الوزيرين تأتي ضمن "برنامج خاص" سيتم بثه عند تمام الساعة العاشرة.
 
ومن المنتظر أن تركز المقابلة مع الوزيرين على التداعيات التي خلفها تطبيق قانون جديد للسير، إذ تعيش العاصمة نواكشوط منذ أمس الاثنين حالة من الاحتقان بسبب الاحتجاجات المتصاعدة.
 
وكانت السلطات قد أعلنت عن قانون جديد يتضمن فرض غرامات على بعض المخالفات تتراوح ما بين 6 آلاف أوقية و20 ألف، وبدأت منذ شهر التعبئة للقانون الجديد على أنه سيدخل حيز التطبيق فاتح الشهر الجاري وهو ما أدى إلى أزمة من الإضرابات شملت عدة ولايات موريتانية.
 


الكلمات المفتاحية : احتجاج, الموريتانية, حكومة, قانون السير
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