وزيرا الداخلية والنقل يتحدثان حول "قانون السير"



تستضيف قناة الموريتانية (الحكومية)، مساء اليوم الثلاثاء وزيري الداخلية واللامركزية أحمدو ولد عبد الله والتجهيز والنقل سيدنا عالي ولد محمد خونا.



وبحسب ما أعلن عنه مدير البرامج في القناة سيدي ولد النمين عبر صفحته الشخصية على الفيس بوك، فإن استضافة الوزيرين تأتي ضمن "برنامج خاص" سيتم بثه عند تمام الساعة العاشرة.



ومن المنتظر أن تركز المقابلة مع الوزيرين على التداعيات التي خلفها تطبيق قانون جديد للسير، إذ تعيش العاصمة نواكشوط منذ أمس الاثنين حالة من الاحتقان بسبب الاحتجاجات المتصاعدة.



وكانت السلطات قد أعلنت عن قانون جديد يتضمن فرض غرامات على بعض المخالفات تتراوح ما بين 6 آلاف أوقية و20 ألف، وبدأت منذ شهر التعبئة للقانون الجديد على أنه سيدخل حيز التطبيق فاتح الشهر الجاري وهو ما أدى إلى أزمة من الإضرابات شملت عدة ولايات موريتانية.

