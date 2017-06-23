وزيرة: "الإصلاحات" حسنت ظروف العمال

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Sahara Media Agency : صحراء ميديا | وزيرة: "الإصلاحات" حسنت ظروف العمال https://t.co/vgjvs5kUW5وزيرة-الإصلاحات-حسنت-ظروف-العمال_a35276.ht… https://t.co/eSBGv2NGLL
الجمعة 23 يونيو - 17:58
Sahara Media Agency : اليوم العالمي للوظيفة العمومية... هل فعلا تحسنت ظروف العمال فى موريتانيا؟ https://t.co/d0oNGH1MrF
الجمعة 23 يونيو - 17:58
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وزيرة: "الإصلاحات" حسنت ظروف العمال


نواكشوط - صحراء ميديا
الجمعة 23 يونيو 2017 - 15:46



وزيرة: "الإصلاحات" حسنت ظروف العمال
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قالت وزيرة الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الادارة فى موريتانيا كمبا با، إن ما وصفتها بالإصلاحات التي تمت في السنوات الأخيرة مكنت من تحسين ظروف العمال غير الدائمين الذين استفادوا من زيادات في الرواتب وتأمينات اجتماعية.

جاء ذلك خلال كلمة لها بمناسبة تخليد موريتانيا اليوم العالمي للوظيفة العمومية، مضيفة أن الحكومة "تولي عناية كبيرة لتعزيز قدرات المصادر البشرية وعصرنة الادارة".

وأكدت الوزيرة أن من أهم تحديات القرن الحادي والعشرين تلك المتعلقة بالمصادر البشرية حيث أن الدول التي عملت على تنمية هذه المصادر وعصرنتها استطاعت أن تنافس وتحقق التنمية المستدامة.
 
ونبهت إلى أن المحدد الحقيقي لتقييم غنى أية أمة لم يعد القدرة المالية ولا الوسائل التقنية للانتاج بل أصبح يتمثل في قدرتها على تعبئة المصادر البشرية الفعالة القادرة على تحمل المسؤوليات الاستراتيجية المتعلقة بالتنمية.

وتناول عدد من الخبراء على هامش الحفل المواضيع التي تعرقل التسيير المعقلن للمصادر البشرية، وأنجع الحلول لمواجهتها على المديين المتوسط، والبعيد.
 


الكلمات المفتاحية : العمل, الوظائف, عصرنة الادارة
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