وزيرة: "الإصلاحات" حسنت ظروف العمال



قالت وزيرة الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الادارة فى موريتانيا كمبا با، إن ما وصفتها بالإصلاحات التي تمت في السنوات الأخيرة مكنت من تحسين ظروف العمال غير الدائمين الذين استفادوا من زيادات في الرواتب وتأمينات اجتماعية.



جاء ذلك خلال كلمة لها بمناسبة تخليد موريتانيا اليوم العالمي للوظيفة العمومية، مضيفة أن الحكومة "تولي عناية كبيرة لتعزيز قدرات المصادر البشرية وعصرنة الادارة".



وأكدت الوزيرة أن من أهم تحديات القرن الحادي والعشرين تلك المتعلقة بالمصادر البشرية حيث أن الدول التي عملت على تنمية هذه المصادر وعصرنتها استطاعت أن تنافس وتحقق التنمية المستدامة.



ونبهت إلى أن المحدد الحقيقي لتقييم غنى أية أمة لم يعد القدرة المالية ولا الوسائل التقنية للانتاج بل أصبح يتمثل في قدرتها على تعبئة المصادر البشرية الفعالة القادرة على تحمل المسؤوليات الاستراتيجية المتعلقة بالتنمية.



وتناول عدد من الخبراء على هامش الحفل المواضيع التي تعرقل التسيير المعقلن للمصادر البشرية، وأنجع الحلول لمواجهتها على المديين المتوسط، والبعيد.

