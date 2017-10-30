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وزيرة الاسكان: موريتانيا بحاجة للمهندس المعماري الوطني


صحراء ميديا - نواكشوط
الاثنين 30 أكتوبر 2017 - 17:18



وزيرة الاسكان: موريتانيا بحاجة للمهندس المعماري الوطني
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أعلنت وزيرة الاسكان والعمران والاستصلاح الترابي الموريتانية آمال منت مولود عن حاجة قطاعها لوجود لتعاون مع مهندسين معماريين موريتانيين.


جاء إعلان الوزيرة في كلمة لها اليوم الاثنين خلال تخليد اليوم العالمي للهندسة المعمارية، مضيفة أن "موريتانيا بحاجة اليوم أكثر من أي وقت مضى للمهندس المعماري الوطني، الذي يدرك واقعه ويتشبث بقيمه وأصالته، ويمتلك القدرة على تصور وإبداع الحلول الملائمة لأي ظرفية معمارية.


وأكدت منت مولود أن قطاعها الذي يعكف على تنفيذ برامج طموحة في شتى المجالات الحياة، ليعبر عن حاجته للتعاون مع المهندسين المعماريين الموريتانيين، بهدف النهوض بالعمران والهندسة العمرانية في موريتانيا.


وجاء تخليد موريتانيا لليوم العالمي للهندسة المعمارية، من قبل نقابة المهندسين المعماريين الموريتانيين، بالتعاون مع مجموعة نواكشوط الحضرية، وبحضور وزيرة الإسكان آمال بنت مولود، وبعض أطر القطاع، ورئيس المجلس الأعلى للشباب



الكلمات المفتاحية : اسكان, مخطط عمراني, وزارة
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