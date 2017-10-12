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وزيرة التجارة: اكتمال إجراءات شراكة موريتانيا و"الإيكواس"


نواكشوط - صحراء ميديا
الخميس 12 أكتوبر 2017 - 16:46



وزيرة التجارة والصناعة والسياحة الموريتانية الناها بنت حمدي ولد مكناس
وزيرة التجارة والصناعة والسياحة الموريتانية الناها بنت حمدي ولد مكناس
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كشفت وزيرة التجارة والصناعة والسياحة الموريتانية الناها بنت حمدي ولد مكناس عن اكتمال الاجراءات المؤسسية لاتفاق الشراكة بين موريتانيا والمجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا، لتسهيل ولوج الصادرات الموريتانية إلى هذه السوق دون رسوم جمركية.


وأضافت الوزيرة خلال كلمة لها مساء أمس في افتتاح تظاهرة للمجلس الأعلى للشباب حول الصناعة المحلية، إن الاتفاق مع مجموعة "الإيكواس" سيفتح آفاقا امام المنتجين والمصنعين والمصدرين الموريتانيين وفي طليعتهم الشباب لإيصال بضائعهم إلى اسواق الدول الاعضاء في المجموعة.
 

وكانت موريتانيا غادرت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "الايكواس" في العام 2000، قبل أن توقع مطلع شهر مايو الماضي مع المجموعة اتفاق ارتباط، يهدف إلى تحقيق جملة من المزايا التنموية والاقتصادية لموريتانيا وللمجموعة الاقتصادية. 

 ويغطي الاتفاق الجديد أربعة مجالات أساسية تشمل حرية تنقل البضائع، وحرية تنقل الأشخاص، والخدمات، والرساميل، بين موريتانيا ودول المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا. 


الكلمات المفتاحية : اتفاقيات, ايكواس, وزيرة التجارة
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