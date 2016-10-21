وزيرة الزراعة: سنحقق الاكتفاء الذاتي لموريتانيا





قدمت وزيرة الزراعة لمينة منت القطب ولد امم أمس الخميس أمام مجلس الوزراء بيانا يتعلق بالمصادقة على الخطة الوطنية للتنمية الزراعية 2016-2025 ، لتحديث المنظومة الزراعية و إكسابها القدرة التنافسية ، بما يحقق الإكتفاء الذاتي للبلد .







ويستعرض هذا البيان الخطوط العريضة للخطة الوطنية للتنمية الزراعية ، ويتمثل الهدف العام لهذه الخطة في إحداث تنمية مستديمة للشعب الزراعية ذات المؤهلات التنموية الكبيرة، بما يحقق الاكتفاء الذاتي في آجال محددة ، حسب بيان مجلس الوزراء.







وقالت وزيرة الزراعة خلال المؤتمر الأسبوعي للحكومة المصادقة على الخطة الوطنية للتنمية الزراعيةتاتي في سياق الخطة الحكومية الهادفة الى انعاش القطاع الزراعي من خلال الاستغلال الامثل للمساحات الزراعية والمقدرات الزراعية لموريتانيا .





وأضافت أنه تم في هذا الاطار اتخاذ العديد من الاجراءات لضمان ولوج المنتجين الزراعيين لوسائل الإنتاج من الأرض والمياه والمدخلات والتجهيزات العقارية.







وأكدت أن القطاع وضع هذه الخطة بالتشاور مع جميع الفاعلين في قطاع الزراعة والقطاعات الحكومية المعنية .

