وزيرة الزراعة: فساد القطاع عائد للأنظمة السابقة

مطالبة الرئيس بالتدخل لتصحيح "أزمة الرواتب"

نقل سجناء حركة "إيرا" من نواكشوط إلى ازويرات

موريتانيا: تحديد موعد انطلاق الحوار "بمن حضر"

طريقة مشاهدة مقاطع "اليوتيوب" من دون انترنت

نقابة طبية تلوح بالتصعيد بسبب خطأ في الرواتب

روصو: توقف حركة الشحن بين موريتانيا والسنغال

بونغو يؤكد حرص الغابون على استضافة "كان 2017"

http://www.mohamedy.org/
http://www.wmaker.net/saharamedias/newsletter/

مقالات

البنك المركزي الموريتاني، القانون والمالية الإسلامية

زين العابدين ولد الحضرامي
البنك المركزي الموريتاني، القانون والمالية الإسلامية
عرف الاقتصادي روبرت سرنوف: المالية على انها مجموعة من المهارات تتيح تسييل او سلاسة في تنقل المال من

نحو استراتيجية ثقافية في الوطن العربي

أ. محمد الأمين ولد الكتاب
نحو استراتيجية ثقافية في الوطن العربي
نحو إستراتيجية ثقافية في الوطن العربي الوسائل، الإكراهات،  الأهداف ، والآليات    

لغز أزواد

عبد الله الشريف
لغز أزواد
إذ كنا صغارا كان لغز البطات الثلاث متداولاً بيننا وهو بالحرف الواحد يقول إن ثلاث بطات سائرات في

دَوْرُ المُجْتَمَعِ المَدَنِيِ فِي "الحِوَارِ المُنْتَظَرِ"

المختار ولد داهي: سفير سابق
دَوْرُ المُجْتَمَعِ المَدَنِيِ فِي "الحِوَارِ المُنْتَظَرِ"
كان لي شرف و "تَرَفُ" المشاركة في حلقة من برنامج " الرأي السياسي" واسع المشاهدة،"تجديدي المقاربة"

مُقْتَرَحٌ بِكَسْرِ رَتَابَةِ مَهْرَجَانِ المُدُنِ القَدِيمَةِ!!

المختار ولد داهي: سفير سابق
مُقْتَرَحٌ بِكَسْرِ رَتَابَةِ مَهْرَجَانِ المُدُنِ القَدِيمَةِ!!
أكيد أن القطاع الوزاري المكلف بالثقافة عاكف علي تحضير النسخة السادسة من المهرجان الثقافي السنوي
Sahara Media Agency : صحراء ميديا | مطالبة الرئيس بالتدخل لتصحيح "أزمة الرواتب" https://t.co/vgjvs5kUW5مطالبة-الرئيس-بالتدخل-لتصحيح-أزمة-… https://t.co/YTTXUIBkVV
الاربعاء 28 سبتمبر - 12:55
Sahara Media Agency : صحراء ميديا | سجناء "كزرة بوعماتو" في الطريق نحو سجن ازويرات https://t.co/vgjvs5kUW5سجناء-كزرة-بوعماتو-في-الطريق-نح… https://t.co/bsxJeytxzI
الاربعاء 28 سبتمبر - 12:40
App Store
Facebook
Twitter
YouTube
Google+
Newsletter
Rss

وزيرة الزراعة: فساد القطاع عائد للأنظمة السابقة


روصو - صحراء ميديا
الاربعاء 28 سبتمبر 2016 - 11:38



وزيرة الزراعة: فساد القطاع عائد للأنظمة السابقة
مواضيع ذات صلة

قالت وزيرة الزراعة الموريتانية لمينة بنت القطب ولد أمم، إن ركود وفساد قطاع الزراعة في موريتانيا يعود إلى مسلكيات الأنظمة السياسية الماضية التي لا تخدم القطاع الزراعي، مؤكدة أن الدولة ماضية قدما في محاربة الفساد بكل أشكاله وبكل الوسائل المتاحة.
 
وأوضحت الوزيرة خلال اجتماع عقدته أمس الثلاثاء بالمزارعين بمدينة روصو، جنوبي موريتانيا، أن الدولة "تمكنت من استرجاع أموال طائلة بفضل محاربة الفساد"، مؤكدة أن هذه الأموال "ساهمت في تمويل مشاريع تنموية، وبرامج هادفة في وقت يعيش فيه العالم الآخر أزمات اقتصادية صعبة"، وفق تعبير الوزيرة.
 
وأشارت منت القطب إلى أن "الدولة ضخت أموالا كبيرة في القطاع الزراعي بغية تحقيق نتائج مرضية، لكنها مازالت دون المستوى المطلوب"، منتقدة ما قالت إنه "مسلكيات بعض المزارعين الذين تحصلوا على المدخلات الزراعية، وحولوها إلى سلع تجارية بدل استخدامها للأغراض الزراعية".
 
وأكدت أن "الغرض من الأسمدة الزراعية التي توفرها الدولة كل عام من مواردها الذاتية، هو المساعدة على مضاعفة الانتاج كما ونوعا"، مبينة أن القطاع بدأ في تطبيق شفافية تسيير هذه المواد وفق شروط واضحة.
 
وأضافت الوزيرة أن الحكومة تسهر على توفير عيش كريم لكل المواطنين في كنف الأمن والاستقرار، وأنها ستظل تحارب ظاهرة الفساد وتدعم الراغبين في مزاولة النشاط الزراعي.
 
وطرح المتدخلون جملة من المشاكل التي يعاني منها القطاع الزراعي في الولاية كضعف التسويق وتقادم الآليات الزراعية وندرة قطع غيارها، مطالبين باتخاذ اجراءات حاسمة لبيع الارز الموريتاني عن طريق حماية السوق من الارز المستورد.
 


الكلمات المفتاحية : روصو, زراعة, فساد


               شارك شارك

أخبار | صحة | افريقيا | اقتصاد | أخبار الساحل | المغرب العربي | تكنولوجيا | منوعات | صوت وصورة | رياضة | الرأي | تحقيقات | مجتمع | محليات | ثقافة وفن | تقارير | الصحافة | رئاسيات يونيو | حوار | تقارير الشرق الموريتاني | شخصيات | قالت المواقع | بيانات | توقيـــع | الإذاعة | مواقع موريتانية | قالت العرب

Copyright © 2016 - 2002 صـحراء ميديـا جميع الحقوق محفوظـة